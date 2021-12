Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

44,805 EUR +0,13% (10.12.2021, 16:12)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

44,74 EUR -1,31% (10.12.2021, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

50,442 USD -0,08% (10.12.2021, 16:01)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (10.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle mehr als 100 Mrd. USD in neue Foundrys investieren. In den Chip-Fabriken kämen auch die neusten Anlagen von ASML zum Einsatz. Das könnte helfen, den großen Plan von Intel-CEO Pat Gelsinger auszuführen. Die Intel-Aktie sollte dann zu alter Stärke zurückfinden.Die strategische Neuausrichtung des Chip-Riesen sei voll im Gange. Aber keine Panik, Anlegern laufe die Zeit nicht davon, um auf diesen Turnaround zu setzen - insbesondere wenn die Intel-Aktie sich seit Monaten in einem klaren Abwärtstrend befinde. Denn auf einer Veranstaltung des Economic Club of Washington habe Intel-Chef Gelsinger laut dem "Wall Street Journal" gesagt, dass es wohl eine fünf Jahre andauernde Aufgabe sein dürfte, den Konzern wieder auf die Spur zu bringen.Intel habe seine Technologieführerschaft beim Prozessoren-Design an AMD verloren, weil man bei der Fertigung den Konkurrenten TSMC und Samsung hinterherhinke. Gelsinger wolle aber wieder aufholen und habe im Juli eine ambitionierte Roadmap vorgestellt, die zwischen 2021 und 2025 mindestens eine neue Prozessoren-Architektur pro Jahr vorsehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: