XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

60,85 EUR +6,40% (24.01.2020, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

61,22 EUR +6,97% (24.01.2020, 09:36)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

63,32 USD +0,94% (23.01.2020, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (24.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Das Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren sorge bei dem Chip-Giganten für starke Zahlen. Intel habe die Erwartungen der Experten sowohl im vergangenen Quartal als auch mit den Prognosen geschlagen.In Q4 sei der Gewinn bei Intel um 33 Prozent auf 6,9 Mrd. Dollar gestiegen. Die Erlöse seien um acht Prozent auf 20,2 Mrd. Dollar gewachsen. Damit seien die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen worden. Neben den Quartalszahlen sei bei Anlegern auch gut angekommen, dass Intel einen optimistischen Geschäftsausblick für 2020 präsentiert habe. Der Konzern habe einen Jahresumsatz von 73,5 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt, am Markt sei mit weniger gerechnet worden. Die Intel-Aktie habe nachbörslich um fast sechs Prozent zugelegt.Im gesamten Jahr 2019 sei der Intel-Umsatz um zwei Prozent auf 72 Mrd. Dollar geklettert. Der Gewinn habe indes bei 21 Mrd. Dollar stagniert. Der Chip-Riese habe in den vergangenen Monaten mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt. So habe sich die Produktion neuer Chips verspätet und bei einigen Prozessoren habe Intel nicht genug liefern können. Diese Schwierigkeiten hätten dem lange schwächelnden Rivalen AMD geholfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: