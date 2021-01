Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Intel-Aktie habe mit einem Plus von rund zehn Prozent auf den Rücktritt von CEO Robert Swan reagiert - dabei sei der Rücktritt nicht der einzige Grund für den kräftigen Kursanstieg.Laut einer Unternehmensmitteilung von Intel werde Swan bis zum 15. Februar weiterhin als Vorstandsvorsitzender tätig sein und dann durch Pat Gelsinger ersetzt werden. Noch VMware-Chef Gelsinger sei bei Intel kein Unbekannter, denn er sei bis 2009 Chief Technology Officer beim Chip-Konzern gewesen.Zudem habe Intel in der Mitteilung verraten, dass man erwarte, die zuvor ausgegebene Gewinnprognose für das Q4 zu übertreffen. Darüber hinaus habe der Konzern Fortschritte bei seiner 7nm-Fertigung gemacht. Zu den Problemen, die für das Abstürzen der Intel-Aktie nach den Q3-Zaheln verantwortlich gewesen seien, wolle man sich am 21. Januar detaillierter äußern.Auf Twitter habe Daniel Loeb, der mit seinem aktivistischen Hedgefonds Third Point im Dezember eine Intel-Position von einer Milliarde Dollar öffentlich gemacht habe, die Entscheidung gelobt. Eine weitere Forderung des Aktivisten sei eine Abspaltung des Chip-Designs von der Chip-Herstellung. Intel habe laut Medienberichten diesbezüglich bereits Gespräche mit TSMC und Samsung geführt.Der Kritikpunkt, dass der scheidende Intel-CEO keinen technischen Background habe (Swan sei zuvor Finanzchef gewesen), werde mit der Rückkehr des erfahrenen Tech-Managers Gelsinger behoben. Zudem liefere Intel besser als erwartete Gewinne in Q4.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner Meinung: Anleger sollten bei der Intel-Aktie bleiben dabei und bis zum angekündigten Strategie-Update abwarten. (Analyse vom 13.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)