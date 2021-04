Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chipkonzern Intel habe im wichtigen Geschäft mit Rechenzentren im vergangenen Quartal einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Bei Prozessoren für Notebooks habe es unterdessen einen kräftigen Sprung gegeben - auch wenn günstigere Geräte als vor einem Jahr gefragt gewesen seien.Insgesamt sei der Intel-Quartalsumsatz im Jahresvergleich fast unverändert mit 19,67 Milliarden Dollar (Vorjahr: 19,8 Milliarden) geblieben. Das habe über den Analystenerwartungen von 17,90 Milliarden gelegen.Der Gewinn sei zwar um gut 40 Prozent auf 3,36 Milliarden Dollar gefallen, habe aber auch über den Erwartungen gelegen. Einen Ausschlag für den Gewinnrückgang habe der Betrag von 2,2 Milliarden Dollar für Umstrukturierungen und andere Belastungen gegeben.Im Geschäft mit Rechenzentren sei der Umsatz um ein Fünftel auf 5,56 Milliarden Dollar gefallen. Und auch das operative Ergebnis sacke von 3,5 auf knapp 1,3 Milliarden Dollar ab. Nachdem im vergangenen Jahr die Rechenzentren angesichts des höheren Datenvolumens durch Arbeiten und Lernen von zuhause aus ausgebaut worden seien, sei mit einer Abkühlung bereits gerechnet worden.Die Intel-Aktie habe im nachbörslichen Handel zeitweise um gut ein Prozent nachgegeben. Der Konzern habe zwar die Prognosen bei Umsatz und dem Gewinn pro Aktie im gesamten Jahr angehoben - aber nicht so deutlich, wie am Markt erwartet worden sei.Intel habe zwar einen Gewinnrückgang verzeichnet, sei aber sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn über den Erwartungen geblieben. Zudem habe der Chip-Riese seine Prognose angehoben. Diese Zahlen seien im Kontext der angefangenen Umstrukturierung des Konzerns und operativen Problemen aus dem Vorjahr als solide zu betrachten. Der Investorenblick sollte sich jetzt nach vorne richten. CEO Gelsinger habe eine vielversprechende Strategie, die sich langfristig positiv in den Büchern von Intel niederschlagen dürfte.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Intel-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 23.04.2021)Mit Material von dpa-AFX