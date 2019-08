Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,045 EUR +0,84% (01.08.2019, 12:00)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

50,55 USD -2,22% (31.07.2019, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (01.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Der Umsatz sei in Q2/2019 weniger deutlich als erwartet um 2,7% auf 16,51 (Vj.: 16,96; Analystenerwartung: 15,61; Marktkonsens: 15,67) Mrd. USD zurückgegangen. Auch die Ergebnisentwicklung sei trotz der prozentual zweistelligen Rückgänge besser als erwartet verlaufen (bspw. Nettoergebnis: -16,5% auf 4,18 (Vj.: 5,01; Analystenerwartung: 3,79; Marktkonsens: 3,85) Mrd. USD). Auch der Ausblick für das laufende Quartal sei erfreulich ausgefallen. Zudem seien die Zielsetzungen für 2019 für den Umsatz und für das bereinigte EPS leicht erhöht worden, während der Ausblick für das berichtete EPS leicht gesenkt worden sei. Ferner habe Intel gemeldet, die Mehrheit an der auf Smartphone-Modems spezialisierten Chipsparte an Apple verkaufen zu wollen, was zu einem Verkaufsgewinn von 500 Mio. USD vor Steuern führen solle. Entsprechend des für 2019 angepassten Unternehmensausblicks habe der Analyst seine EPS-Schätzung für 2019 leicht auf 4,10 (alt: 4,14) USD reduziert.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt das Kursziel von 57,00 USD auf 56,00 USD und bestätigt sein "halten"-Votum für die Intel-Aktie. (Analyse vom 01.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:45,675 EUR -1,19% (01.08.2019, 11:36)