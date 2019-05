Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,475 EUR +0,50% (30.04.2019, 08:40)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

50,55 USD -0,41% (29.04.2019, 22:15)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (03.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Intel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) charttechnisch unter die Lupe.Mit 59,58 USD habe die Intel-Aktie zuletzt den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 verbuchen können. Die jüngsten Gewinnmitnahmen würden nun aber dafür sorgen, dass der Spurt über das Hoch vom Juni 2018 (57,59 USD) zunächst als Fehlausbruch interpretiert werden müsse. Unterstützt werde diese Sichtweise durch die aktuelle Candlestickkonstellation. So weise die Aprilkerze des Chipherstellers einen markanten Docht auf und bilde zudem ein sog. "bearish engulfing". Beide Muster würden zur Vorsicht mahnen, so dass kurzfristige Gewinnmitnahmen keinesfalls überraschen sollten.In die gleiche Kerbe würden verschiedene quantitative Indikatoren schlagen. So würden weder RSI noch MACD das eingangs beschriebene neue Rekordhoch durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigen. Im Ergebnis entstehe eine negative Divergenz. Apropos MACD: Statt seine Signallinie zu überspringen sei der Trendfolger daran gescheitert, wodurch ein "bullish failure" entstehe. Auch dieses Muster begünstige einen Korrekturimpuls. Eine wichtige Auffangzone entstehe dabei durch den Aufwärtstrend seit 2009 und die 38-Monats-Linie (akt. bei 43,91 USD bzw. 42,57 USD). Als Stopp für neue Shortpositionen biete sich die jüngste Abwärtskurslücke auf Tagesbasis (53,09 USD zu 57,23 USD) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:45,28 EUR -0,71% (30.04.2019, 17:35)