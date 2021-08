XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Gute Nachrichten würden der Intel-Aktie im vorbörslichen US-Handel Auftrieb gegeben. Grund für das vorbörsliche Kursplus: Das US-Verteidigungsministerium habe mit Intel am Montag eine Vereinbarung über die erste Phase des Aufbaus einer Chip-Infrastruktur getroffen. Das mehrphasige Programm namens "Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial" oder kurz "RAMP-C" solle in den USA ein Foundry-Ökosystem aufbauen, um Halbleiter für kritischen Systeme des Verteidigungsministeriums herzustellen.Für das 2021 gestartete Foundry-Dienstleistungs-Geschäft sei der Ministeriumsauftrag ein erster großer Erfolg. Intel selbst habe bereits im März angekündigt, rund 20 Mrd. USD in zwei neue Foundrys zu investieren, um seine Pläne als Auftragsfertiger voranzubringen. Gespräche würden z.B. auch mit der Automobil-Industrie geführt. Aber auch auf Produktseite hätten sowohl der Architecture-Day am Mittwoch als auch die Hot-Chip-Konferenz am Wochenende für ein positives Echo gesorgt.Die rasante Kursrally, welche durch die Pläne des neuen Intel-CEO Pat Gelsinger ausgelöst worden sei, werde aktuell konsolidiert. Die günstige Bewertung der Intel-Aktie mit einem 22er-KGV von 12 und einem 22er-KUV von 2,9 bleibe damit eine Sprungfeder, die im Falle eines Erfolges der Foundry-Strategie das Chip-Papier nach oben katapultieren könnte. Anleger sollten dabeibleiben und abwarten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:44,945 EUR +1,12% (23.08.2021, 15:33)