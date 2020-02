Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe mit immer größerer Konkurrenz im Halbleitergeschäft zu kämpfen. AMD und NVIDIA würden zusehends in Kernbereiche wie Data-Center und KI-Beschleunigung vordringen. Mit einem neuen Chipsatz für Quanten-Computing wolle Intel der Konkurrenz wieder zeigen, wer der größte Player am Markt sei. Auf der ISSCC in San Francisco habe der US-Konzern weitere Informationen zum neuen Steuerungschip für Quantencomputer bekanntgegeben. Der "Horse Ridge" getaufte und gemeinsam mit QuTech entwickelte Cryo-Chip soll Quanten-Computing kommerziell massentauglich machen.Die Intel-Aktie kämpfe sich währenddessen an den nächsten Widerstand heran. Die Kursrally sei durch den im Jahr 2019 erzielten Umsatz von 72 Mrd. USD (-2%) und den um 6% gestiegenen Gewinn pro Aktie befeuert worden. Nach dem Kurssprung tendiere das Papier vorerst seitwärts auf dem höchsten Bereich seit fast 20 Jahren. Der nächste horizontale Widerstand, den es zu überwinden gelte, liege bei 67,70 USD. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Dabeibleiben, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:62,43 EUR +9,16% (24.01.2020, 17:35)