Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (11.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät langfristigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Die US-Regierung spreche mit Halbleiterproduzenten über den Bau von Chipfabriken in den Vereinigten Staaten. Laut eines Berichts des "Wall Street Journal" befürworte Intel diese Idee. Dabei dürfte der Konzern vor allem Staatsaufträge im Blick haben. Erste Gespräche hätten mit Absichtserklärungen seitens Intel geendet.Intel sei nach eigenen Angaben dazu bereit, eine Halbleiterproduktion in den USA aufzubauen. Auch der Chip-Produzent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) solle in Gesprächen mit Apple und der Trump-Regierung die Absicht geäußert haben, eine US-Fabrik zu bauen, habe es in dem Bericht geheißen.Ende April habe Intel-Vizechef Greg Slater in einem Brief an das Pentagon, das eine neue Cloud-Infrastruktur plane, erklärt, Intel wolle angesichts der Corona-Krise und der zunehmenden Zweifel an globalen Lieferstrukturen kritische Technologie zukünftig in "sicherem Umfeld" herstellen.Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Intel-Aktie ein Kauf, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: