Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

39,985 EUR -1,61% (26.10.2020, 15:11)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,285 USD -1,90% (26.10.2020, 15:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (26.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von 53 USD auf 51 USD.Der Umsatz sei in Q3/2020 wie erwartet um 4,5% y/y gesunken. Dabei hätten alle Segmente mit Ausnahme des PC-Geschäfts (+1,4% y/y) Erlösrückgänge aufgewiesen. Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren (-7,5% y/y) habe sich zudem deutlich schwächer entwickelt als in der ersten Jahreshälfte (+42,7% y/y). Die deutlichen Rückgänge bei den Ergebniskennziffern (Konzern) seien wie erwartet ausgefallen. Beim Ausblick für das laufende Quartal habe Intel die Erwartungen nur bei der operativen Marge verfehlt. Darüber hinaus habe der Konzern am 19.10. angekündigt, das Flash-Speichergeschäft für 9,0 Mrd. USD an den südkoreanischen Rivalen SK Hynix verkaufen zu wollen. Jost habe seine EPS-Prognose für 2021 auf 4,21 (alt: 4,51) USD gekappt (EPS 2020e: unverändert 4,54 USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 1,34 USD) bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Intel-Aktie. (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link