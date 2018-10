XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

38,55 EUR -0,64% (23.10.2018, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

38,44 EUR -2,24% (23.10.2018, 12:10)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

USD 45,01 (22.10.2018)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (23.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Das Unternehmen habe nach dem Weggang von CEO Brian Krzanich weiterhin mit Problemen zu kämpfen. Analysten würden aber wieder Chancen sehen.So würden die Analysten von Nomura in der Verbesserung der 10nm-Fertigung und sehr konservativ angesetzte Gewinnschätzungen für 2019 neues Potenzial sehen. Analyst Romit Shah habe gesagt: "Das Intel-Angebot dürfte angesichts der zunehmenden 10nm-Fertigung wieder erholen." Er habe die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und gebe ein Kursziel von 50 USD aus.Die Analysten-Studie sei ein erster Lichtblick für Intel - doch der Abwärtstrend verliere kaum an Schwung. Knapp 23% habe der Titel seit dem Hoch Anfang Juni verloren. Damit komme der Kurs wieder in die Nähe des "Aktionär"-Stopp bei 37,00 Euro. Aktuell herrsche bei Intel im Rahmen der 10nm-Schwierigkeiten und des Weggangs von CEO Brian Krzanich ein bearishes Sentiment vor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: