Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (17.04.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Jonathan Pitzer von der Credit Suisse:Aktienanalyst Jonathan Pitzer von der Credit Suisse erwartet im Hinblick auf die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Apple und QUALCOMM seien zu einer Einigung im Streit um Patente und Royalty-Zahlungen gekommen, nachdem sich beide Unternehmen über zwei Jahre hinweg mit Gerichtsverfahren überzogen hätten. Folge des Streits sei gewesen, dass Apple die Chips für die iPhones von Intel Corp. bezogen haben.Die Analysten der Credit Suisse sehen hinsichtlich der Apple-Erlöse von Intel in 2019 kaum Risiken. Allerdings sei die Möglichkeiten gegeben, dass es im kommenden Jahr zu erheblichen Anteilsverlusten komme, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte wenn 5G-Modelle auf den Markt kämen.Analyst John Pitzer hält am Kursziel für die Intel-Aktie von 58,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: