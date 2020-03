Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (24.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Im Oktober letzten Jahres habe Intel ein großes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Für 7,6 Milliarden Dollar seien im vierten Quartal 2019 und bis in den Januar 2020 hinein Papiere zurückgekauft worden. Um während der Corona-Krise mehr Barmittel zu haben, stelle der Konzern die Rückkäufe nun ein. Die Aktie lege vorbörslich um gut sieben Prozent zu.In einem Zeitraum von 15 bis 18 Monaten habe der renommierte Chiphersteller Intel ursprünglich Aktien im Wert von 20 Milliarden Euro zurückkaufen wollen. Jetzt sei das Programm vorerst ausgesetzt. Allerdings bleibe die Dividendenzahlung von 1,32 Dollar unberührt und der Konzern sehe sich in der Lage, die Rückkäufe wieder aufzunehmen, wenn die Lage rund um das Virus und die Märkte sich beruhige.Intel habe im vierten Quartal seinen Gewinn auf 6,9 Milliarden Dollar (Plus 33 Prozent) steigern können. Die Erlöse seien um acht Prozent auf 20,2 Milliarden Dollar gewachsen. Damit seien die Prognosen der Wall Street deutlich übertroffen worden.Für das erste Quartal 2020 erwarte der Konzern einen Umsatz von 19 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr solle ein Rekordumsatz von 73.5 Milliarden Dollar erreicht werden. Die Folgen der COVID-19-Pandemie seien jedoch noch nicht berücksichtigt. Zum Jahresbeginn habe Intels Cashflow 19,9 Milliarden Dollar betragen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, der Rest wartet an der Seitenlinie auf eine Kursberuhigung, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link