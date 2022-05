XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

42,185 EUR -2,32% (06.05.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

44,30 USD -0,67% (06.05.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (09.05.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Intel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Wenn in einem engen Kursband mehrere charttechnisch relevante Marken zusammenfallen würden, so entstehe eine sog. Kumulationszone. Innerhalb der Technischen Analyse würden die dadurch entstehenden "neuralgischen Punkte" eine besondere Bedeutung besitzen. Die Begründung sei einfach: Kumulationszonen würden Niveaus mit Überraschungspotenzial markieren, an denen der Markt tendenziell in Bewegung komme. Diese theoretischen Ausführungen würden sich am besten mit einem Beispiel verdeutlichen lassen, vor allem wenn es sich um ein absolutes Lehrbuchbeispiel handle. So vereine die Schlüsselzone bei rund 45 USD bei der Intel-Aktie eine Vielzahl an Tiefpunkten seit Ende 2017 - inklusive der letzten drei Monatstiefs. Zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (46,98/44,26 USD) sowie ein langfristiger Durchschnitt (akt. bei 44,92 USD) würden die Bedeutung der diskutierten Schlüsselzone zusätzlich unterstreichen. Am wichtigsten sei aus charttechnischer Sicht aber, dass die Kursentwicklung der letzten Jahre bei einem Bruch der beschriebenen Bastion als klassische Topbildung interpretiert werden müsste.In der Summe lautet das gegenwärtige Investmentmotto: "hop oder top" - inklusive eines größeren Bewegungsimpulses, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:41,65 EUR -0,85% (09.05.2022, 08:38)