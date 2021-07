Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,71 EUR +0,95% (16.07.2021, 12:05)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,72 EUR +0,72% (16.07.2021, 11:46)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

55,81 USD -1,26% (15.07.2021)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (16.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intel stehe womöglich vor der größten Übernahme seiner Geschichte: Laut dem Wall Street Journal (WSJ) lote der US-Chipfabrikant derzeit den Kauf des US-Halbleiterherstellers Global Foundries aus. Der Deal könnte dem Vernehmen nach eine Bewertung von rund 30 Milliarden Dollar (25,4 Milliarden Euro) erreichen.Das Intel-Geschäft sei zuletzt zunehmend unter Druck von Wettbewerbern geraten. Konzernchef Pat Gelsinger wolle unter anderem dadurch gegensteuern, dass der Konzern verstärkt als Auftragsfertiger für andere produziere. Ein Zukauf des Auftragsfertigers Global Foundries würde Gelsingers Pläne deshalb massiv beschleunigen.Dem WSJ-Insidern zufolge sei ein Deal aber noch lange nicht in trockenen Tüchern, denn laut Zeitung seien bei den Gesprächen offenbar Entscheider von Global Foundries selbst nicht mit einbezogen. Eine Unternehmenssprecherin habe dem Blatt gesagt, Global Foundries führe keine Gespräche mit Intel. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wollte Intel selbst den Zeitungsbericht nicht kommentieren. Wie das WSJ weiter schreibe, könnte laut den eingeweihten Kreisen Global Foundries daher die Vorbereitungen für seinen geplanten Börsengang weiter fortsetzen.Global Foundries gehöre zu den weltweit größten spezialisierten Chiphersteller und fertige ausschließlich im Auftrag für andere Unternehmen. Die Firma sei als Ausgründung von Advanced Micro Devices (AMD) entstanden. Der US-Konzern gehöre derzeit der Mubadala Investment Company, einem Staatsfonds von Abu Dhabi. Mubadala GlobalFoundries habe Ende des vergangenen Jahrzehnts Produktionsstätten von AMD übernommen und sie später mit Chartered Semiconductor Manufacturing aus Singapur zusammengeführt. Zu den großen Kunden von Global Foundries würden etwa Apple, NVIDIA und QUALCOMM gehören.Anleger warten die weitere Entwicklung ab und bleiben vorerst dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link