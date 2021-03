Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (24.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chipriese Intel habe mitten in einer globalen Halbleiter-Knappheit den Ausbau seiner Produktionskapazitäten angekündigt. Zum einen wolle der Konzern zwei neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona bauen, wie der neue Chef Pat Gelsinger am Dienstag angekündigt habe. Zum anderen wolle Intel auch als Auftragsfertiger Chips für andere produzieren. Dafür sei ein eigenständiger Geschäftsbereich gegründet worden. Sein Ausbau werde "einige Jahre" in Anspruch nehmen, so Gelsinger.Zugleich wolle sich Intel demnächst auch bei der Produktion seiner eigenen Prozessoren stärker als Auftragsfertiger einbinden. Gelsinger habe aber bekräftigt, dass ein Großteil der Intel-Chips weiterhin in hauseigenen Fabriken hergestellt werden solle. Er treffe mit dem Ausbau der Produktion seine erste strategische Entscheidung. Bei Investoren sei unter anderem auch im Gespräch gewesen, dass Intel sich stattdessen auf Auftragsfertiger verlassen solle.Denn Intel, lange der unangefochtene Marktführer bei Prozessoren für Personal Computer, sei zuletzt unter Druck geraten. Zum einen habe es Rückschläge bei der Einführung von Intel-Chips mit Strukturbreiten von 7 Nanometern gegeben. Je niedriger die Strukturbreiten, desto mehr Transistoren würden auf die gleiche Fläche passen, desto effizienter seien die Chips. Führende Auftragsfertiger wie TSMC hätten den 7-Nanometer-Prozess bereits im Griff. Davon habe zuletzt unter anderem der Intel-Konkurrent AMD profitiert. Intel betone, die Probleme seien inzwischen behoben. Die 7-Nanometer-Chips der Firma sollten 2023 auf den Markt kommen.Allein für die beiden neuen Fabriken in Arizona sollten sich die Investitionen auf etwa 20 Milliarden Dollar (aktuell rund 16,9 Milliarden Euro) belaufen. In den nächsten Monaten solle auch der Ausbau der Kapazitäten in Europa angekündigt werden, so Gelsinger. Die Halbleiter-Engpässe in der Corona-Krise seien zuletzt zum Problem unter anderem für die Autobranche geworden - fehlende Bauteile hätten für Produktionsunterbrechungen bei mehreren Herstellern gesorgt.Das Papier ist im Branchenvergleich immer noch moderat bewertet, Anleger lassen deswegen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link