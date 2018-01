Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten N. Quinn Bolton von Needham & Co:N. Quinn Bolton, Analyst beim Investmenthaus Needham & Co, empfiehlt die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf.Die Quartalszahlen von Intel Corp. und der Ausblick seien besser ausgefallen als erwartet. Die Erlöse im Data Center-Segment seien ungeachtet des Wandels des Geschäfts das zweite Quartal in Folge höher gewesen als prognostiziert.Analysten N. Quinn Bolton weist darauf hin, dass die US-Steuerreform auf Intel größere positive Auswirkungen haben wird.In ihrer Intel-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 45,00 auf 50,00 USD.Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:39,10 EUR +6,83% (26.01.2018, 15:41)