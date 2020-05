XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,97 EUR -5,66% (04.05.2020, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,34 EUR -5,03% (04.05.2020, 16:19)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

57,27 USD -0,35% (04.05.2020, 16:14)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (04.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät langfristigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Seit etwa drei Jahren verliere der Chiphersteller Intel im Prozessor-Geschäft Marktanteile an AMD. Vergangene Woche habe Intel mit dem i9-10900K-Prozessor den "schnellsten Gaming-CPU der Welt" angekündigt. Auch eine eigene Grafikkarte stehe in den Startlöchern. Könne der Chipgigant damit wieder aufschließen?Die neue, zehnte Generation der Core-S-CPUs habe zehn Prozessorkerne und solle bis 5,3 Gigahertz Rechenleistung schaffen. Bei Videospielen könnten damit bis zu 187 Bilder pro Sekunde möglich sein. Dennoch werde der Chip im älteren 14 Nanometer-Verfahren produziert. Im High-End-Segment würden die 14 nm-Chips als zu langsam gelten. Intel habe es bei dem Chip offenbar geschafft, aktuelle Anforderungen trotz veralteten Verfahrens zu gewährleisten. Aufgrund dessen solle es der neue i9-Prozessor mit AMDs Ryzen-3000-Chip auf sieben Nanometer-Basis aufnehmen können und so wieder Marktanteile gut machen.Während der neue Prozessor (dessen Produktion wohl für Lieferengpässe bei den alten CPUs gesorgt habe) voraussichtlich Ende Mai erhältlich sein werde, gebe es zu Intels Grafikkarte Xe Graphics bisher nur Gerüchte. Allerdings solle sie noch dieses Jahr erscheinen. Damit stoße Intel in den zwischen AMD und NVIDIA aufgeteilten Grafikkarten-Markt vor.Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Intel-Aktie ein Kauf, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: