XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,135 EUR +0,85% (28.09.2020, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,21 EUR +0,51% (28.09.2020, 16:09)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

50,41 USD +0,94% (28.09.2020, 16:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (28.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Aktie von Intel stehe noch immer unter enormem Druck. Nachdem der US-Chiphersteller eine Verzögerung der 7nm-Fertigung angekündigt habe, sei der Wert rund 20 Prozent gefallen. Die Aktie habe sich von dieser Nachricht bis heute nicht erholen können und verlaufe seitdem im Bereich um die 50-Euro-Marke. Könnten neue Kaufsignale das Papier wieder beflügeln?Seit dem starken Kursverfall Ende Juli bewege sich die Intel-Aktie in Form eines aufsteigenden Keils. Am Mittwoch sei es zu einem Fehlausbruch nach unten gekommen. Der Kurs sei dabei unter die Begrenzungslinie bei 48,50 Dollar gefallen, sei aber innerhalb der darauffolgenden zwei Handelstage mit einem starken Anstieg in den Keil zurückgekehrt.Aus charttechnischer Sicht generiere die Aktie gleich zwei starke Kaufsignale. Denn vorbörslich stehe die Aktie bereits bei 50,74 Dollar (Stand 15:15) und durchbreche damit die 50-Tage-Linie, die bei 50,49 Dollar verlaufe. Zudem habe der Wert des Stochastik-Indikators den überverkauften Bereich verlassen und signalisiere damit eine bevorstehende Erholung. Eine Aufwärtsbewegung bis zur oberen Begrenzungslinie bei rund 53 Dollar sei nun wahrscheinlich.Langfristige Anleger sollten dagegen erstmal abwarten, wie sich die 7nm-Problematik entwickelt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: