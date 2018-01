Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (26.01.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie legt zu - Quartalsdividende angehoben - AktienanalyseNachbörslich hat der US-Chipkonzern Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) gestern Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und positiv überrascht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Intel habe im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 US-Dollar eindeutig die Analystenschätzungen von 0,87 US-Dollar übertroffen. Der Umsatz sei mit 17,1 Mrd. US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 16,34 Mrd. US-Dollar ausgefallen. Zugleich habe Intel die Quartalsdividende um 10 Prozent auf 0,30 US-Dollar je Aktie angehoben, was den Aktienkurs außerbörslich beflügelt habe.Technisch könne das Wertpapier von Intel allerdings noch nicht ganz überzeugen, nach wie vor befinde sich der Kursverlauf seit Anfang November in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Auch wenn der heutige Eröffnungskurs an der oberen Begrenzungslinie von 48,00 US-Dollar taxiert werde, müsse erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelingen, damit weiteres Kurspotenzial freigesetzt werden könne. Dieses Szenario könnte durchaus schneller eintreffen, als gedacht.Gelinge es Käufern in dem Wertpapier von Intel einen nachhaltigen Kurssprung über das Niveau von mindestens 48,00 US-Dollar zu vollbringen, so könnte ein Kaufsignal aktiviert werden und weitere Kursgewinne mit sich bringen. Der Zielbereich bewegt sich dabei um 55,00 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.01.2018)