Auch am gestrigen Handelstag hatten Meldungen über eine Sicherheitslücke bei Mikroprozessoren die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) fest im Griff, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das US-Telekommunikationsunternehmen Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) sei mit der Nachricht unter Druck geraten, dass CFO Robbiati Ende des Monats den Mobilfunkanbieter verlassen werde. Die Aktie habe rund 4,6% verloren. Als Nachfolger solle nun Combes, seines Zeichens bis November CEO bei Altice (ISIN: NL0011333752, WKN: A14W4B, Ticker-Symbol: 6AT) den Posten übernehmen. Mit der Kabelnetzfirma habe Sprint in diesem Monat eine Partnerschaft vereinbart.Für CVS Health (ISIN: US1266501006, WKN: 859034, Ticker-Symbol: CVS) sei es um 2,6% nach oben gegangen, nachdem das Unternehmen ein Umsatzplus 2018 zwischen 0,75% und 2,5% in Aussicht gestellt habe.