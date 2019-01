Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,24 EUR +1,05% (04.01.2019, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,68 EUR +4,39% (04.01.2019, 15:41)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,67 USD -0,50% (04.01.2019, 15:35)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (04.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Gestern hätten Chip-Aktien teils heftige Kursabschläge erlitten. Im vorbörslichen US-Handel zähle aber einer der bekanntesten Halbleiter-Werte zu den großen Gewinnern: Intel sollte mit einem Plus von 2,6% in den Handel starten, denn eine Studie der Bank of Amerika rechne mit einem Kurspotenzial von 35%. Mit ihrem Upgrade auf "kaufen" und einer Anpassung des Kursziels von 52,00 auf 60,00 USD würden die Analysten der Bank of America zu den regelrechten Intel-Superbullen zählen. Der Konsenszielkurs aller Analysten liege bei 54,90 USD.Zwar würden die Analysten wegen der konjunkturellen Schwächephase, harter Konkurrenz und Verzögerungen der 10nm-Fertigung immer noch zahlreiche Probleme bei Intel sehen. Doch die Aktie sei mit einem 19er KGV von 10 im Vergleich zur Peergroup und zum S&P 500 mittlerweile günstig bewertet. Bank of America weise darauf hin, dass nur wenige Large Caps mit einem derartigen Rabatt gehandelt würden. Intel sei darüber hinaus an zahlreichen langfristigen Wachstumstrends beteiligt. Die Analysten würden hier Cloud, Künstliche Intelligenz, 5G, Autonome Autos und IoT nennen. Zeitgleich sollte die Wandlung Intels hin zu einem eher auf B2B-Geschäfte spezialisierten Konzerns dazu führen, dass sich sowohl Margen als auch Free Cash Flow weiterhin verbessern würden."Der Aktionär" stimme der Bank of America zu und sehe für Intel langfristiges Potenzial. Bis sich jedoch neben dem bereits jetzt rasanten Data-Center-Wachstum ein weiterer Wachstumstreiber in Form von 5G, IoT oder Autonome Fahrzeuge in der Bilanz bemerkbar mache, dürften die Impulse im schwachen Gesamtmarkt fehlen. Bis dahin werde wohl der Seitwärtstrend vorherrschen. Helle sich das Sentiment im Gesamtmarkt auf, dürfte die Aktie aber überdurchschnittlich profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: