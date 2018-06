Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Stacy Rasgon von Sanford C. Bernstein & Co:Der Aktienanalyst Stacy Rasgon vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co erwartet bei den Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) laut einer Aktienanalyse nunmehr eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co gehen von einem strukturellen Gegenwind für den Aktienkurs von Intel Corp. aus, den Investoren immer stärker wahrnehmen dürften.Die Vergleichszahlen im Data Center-Segment seien zunehmend schwerer zu schlagen und der Wettbewerb nehme zu. Qualitätswachstum werde seltener. Zudem sorge die unerwartete Ablösung des CEO wohl für einen Schatten und werde das Aufwärtspotenzial begrenzen.In ihrer Intel-Aktienanalyse stufen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel von "market perform" auf "underperform" zurück und kürzen das Kursziel von 54,00 auf 52,00 USD.