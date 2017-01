Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (19.01.2017/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie: Noch reichlich Luft nach oben - AktienanalyseDie Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des weltgrößten Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Das Thema Künstliche Intelligenz rücke bei den großen IT-Konzernen immer mehr in den Fokus. Nachdem der US-Halbleiterhersteller Intel einst den Smartphone- und Tablet-Boom komplett verschlafen habe, solle dem Unternehmen ein derartiger Fauxpas nicht noch einmal unterlaufen. Im Bereich Künstliche Intelligenz wolle man deshalb von Anfang an voll dabei sein und das eigene Portfolio fleißig aufrüsten: Im August 2016 habe Intel für 408 Mio. Dollar das Start-up Nervana gekauft, das einen klaren Fokus auf Deep Learning und Künstliche Intelligenz habe. Und auch beim Top-Zukunftsthema Autonomes Fahren hätten sich die Kalifornier zuletzt durch eine aussichtsreiche Unternehmensbeteiligung verstärkt. So wolle sich Intel immer mehr vom schwächelnden PC-Geschäft abkoppeln. Die Experten würden Intel über kurz oder lang eine führende Rolle in den genannten Zukunftsmärkten zutrauen.Intel habe Ende 2014 ein Hoch bei 37,90 Dollar erreicht. Aktuell (36,80 Dollar) laufe die Aktie wieder an diesen Widerstand heran. Gelinge es, diese Marke zu überwinden, würde es zu einem mittelfristigen Kaufsignal kommen, das Intel in den nächsten Monaten in Richtung der 50 Dollar führen könnte.Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:34,461 EUR -0,29% (19.01.2017, 09:22)