Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

38,60 EUR +5,75% (26.01.2018, 14:24)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

USD 45,30 -0,46% (25.01.2018, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (26.01.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Intel habe in Q4 die Erwartungen trotz hoher Steuerbelastung erneut übertroffen. In der (PC-) Client Computing Sparte seien dabei ordentliche Ergebnisse trotz zunehmender AMD-Konkurrenz publiziert worden. In der wichtigen Server-Sparte habe Intel vom Ausbau von Cloud-Kapazitäten bei wieder anziehendem Unternehmenskundengeschäft besser als erwartet profitieren können. Die Sparte IoT habe ihr hohes Wachstum fortgesetzt. In den Segmenten NSG (Speicherlösungen) und PSG (ehemals Altera) sei es zu überwiegend guten Ergebnissen gekommen. Intel habe schwache Mittelzuflüsse erwirtschaftet und eine steigende Verschuldung publiziert. Das Unternehmen habe eine um 10% angehobene Dividende ausgeschüttet. Der Ausblick auf das Folgequartal habe die Erwartungen getroffen. Die Prognosen für 2018 seien trotz der jüngst publizierten Sicherheitsrisiken, die laut Intel derzeit noch keine Belastung darstellen würden, zuversichtlich ausgefallen.Intel versuche derzeit zwei schon seit Mitte 2017 intern bekannte Sicherheitslücken in Prozessoren durch Updates zu schließen. Bisher sei kein Missbrauch der Lücken bekannt, die auch bei AMD und ARM vorhanden seien. Insbesondere bei älteren Prozessoren solle es durch die sog. Sicherheitspatches jedoch zu einer verminderten Rechenleistung kommen können. Nachdem Intel die Einstellung von Teilen seiner Entwicklung von Mobilfunk-Chips verkündet habe, bleibe das Unternehmen in diesem lukrativen Markt dennoch präsent. Im anhaltend schwierigen PC-Geschäft, welches das Hauptrisiko für Intel darstelle, sollten Windows 10 und neue Chip-Generationen für eine Stabilisierung sorgen.Auch aufgrund der ansprechenden Dividendenrendite empfiehlt Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, die Intel-Aktie zum Kauf und bestätigt das Kursziel von 49,00 USD. (Analyse vom 26.01.2018)Börsenplätze Intel-Aktie: