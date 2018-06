Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

ISIN Intel-Aktie:

WKN Intel-Aktie:

Ticker-Symbol Intel-Aktie:

NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (25.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Intel: Chartbild merklich angeschlagen! ChartanalyseWertpapiere des US-Chipherstellers Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) befinden sich seit Anfang dieses Monats in einem klaren Abwärtstrend und lösten regelkonform einen steigenden Keil zur Unterseite auf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ein Anstiegsversuch im gestrigen Handel zurück über den EMA 50 sei grandios gescheitert, sodass weitere Verluste anzunehmen seien.Zwischen Februar und grob Ende Mai dieses Jahres habe die Aktie von Intel in einer immer kleiner werdenden Handelsspanne ihre finale Aufwärtsbewegung auf ein Niveau von 57,59 US-Dollar vollzogen. An dieser Marke sei die Aktie zunächst auf die untere Keilbegrenzung um 55,00 US-Dollar abgekippt, nach einem mehrtägigen Kampf um diese Unterstützung seien die Notierungen im weiteren Verlauf auf rund 52,00 US-Dollar zurückgefallen.In den letzten Stunden sei schließlich ein erneuter aber leider erfolgloser Vorstoß der Bullen gefolgt, diese seien nämlich bereits am gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 53,63 US-Dollar gescheitert. Die Folge seien erneute Abgaben zurück auf die Wochentiefs gewesen, eine Fortsetzung des kürzlich aktivierten Verkaufssignals sei daher stark anzunehmen und dürfte somit weitere Abgaben nach sich ziehen.Auf der Gegenseite könne nur ein beherzter Sprung mindestens über 55,00 US-Dollar zu einer leichten Entspannung des angeschlagenen Chartbildes führen. Merklich aufhellen dürfte sich der Kursverlauf aber erst oberhalb von 56,00 US-Dollar, in diesem Fall wäre ein Anstieg zurück an die Jahreshochs von 56,59 US-Dollar vorstellbar. Aber selbst in dieser Konstellation würde die obere Keilbegrenzung das Aufwärtspotenzial merklich begrenzen. (Analyse vom 22.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: