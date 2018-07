Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (23.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Romit Shah von Instinet:Aktienanalyst Romit Shah vom Investmenthaus Instinet vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Instinet-Analysten sind der Auffassung, dass Intel Corp. für das dritte Quartal Umsätze und Gewinne über den Konsensprognosen in Aussicht stellen wird, vor allem wegen der Stärke der Client Computing Group (CCG).Ein Grund eine insgesamt positive Anlageempfehlung abzugeben sei das aber noch nicht. Ein solider Ausblick könnte lediglich einen Gegengewicht zu den längerfristigen Bedenken bilden, so der Analyst Romit Shah.In ihrer Intel-Aktienanalyse stufen die Analysten von Instinet den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 55,00 USD.Börsenplätze Intel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:44,49 EUR +0,47% (23.07.2018, 17:35)