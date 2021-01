Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

48,485 EUR -5,40% (22.01.2021, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

48,25 EUR -1,20% (22.01.2021, 15:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

58,95 USD -5,62% (22.01.2021, 15:35)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Deutschland Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (22.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der Halbleiterkonzern Intel habe im Geschäftsjahr 2020 einen Rekordumsatz verbucht. Das US-Unternehmen habe von einem Corona-Boom bei Rechenzentren und der Nachfrage nach PCs profitiert. Nach einem ersten Kurssprung reagiere die Aktie am Freitag vorbörslich dennoch verhalten auf die Zahlen.Intel habe am Donnerstag offenbar wegen eines Hackerangriffs bereits sechs Minuten vor Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal 2020 und das Gesamtjahr veröffentlicht. "Eine Infografik wurde von der Seite unseres PR-Newsrooms gehackt", habe Intels Finanzchef George Davis gesagt. Es handle sich um eine illegale Handlung, kein Versehen eines Mitarbeiters. Der Konzern habe im abgelaufenen Quartal leicht gesunkene Umsätze und Gewinne verzeichnet. Sie seien allerdings weniger stark gefallen, als der Markt erwartet habe.Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hätten die Verantwortlichen nicht abgegeben. Der Chipgigant stehe am 15. Februar vor einem Wechsel an der Führungsspitze. Der neue CEO Pat Gelsinger müsse vor allem die Probleme bei den Prozessoren mit der 7-Nanometer-Technologie in den Griff bekommen. Intel gehöre zu den wenigen Chipkonzernen, die nicht nur entwickeln, sondern auch noch selbst herstellen würden. Konkurrenten würden das längst Auftragsfertigern überlassen, wodurch sie Kosten sparen könnten.Investierte Anleger können dabeibleiben, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: