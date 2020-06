Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Instone Real Estate (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS) ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 28 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind rund 330 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. Juni 2019 umfasste das Projektportfolio 47 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,1 Mrd. Euro und mehr als 11.500 Einheiten. (12.06.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Instone-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Als einer der führenden Wohn-entwickler in Deutschland plant Instone (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS) große Neubauquartiere in Städten und Metropolregionen im gesamten Bundesgebiet, so Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Seit zwei Jahren sei das Essener Unternehmen an der Börse notiert. Im Geschäftsjahr 2019 seien alle Ziele erreicht oder übertroffen worden. Mit dem Erwerb der Wohnimmobilienaktivitäten der S&P Stadtbau GmbH habe Instone zudem die erste strategische Akquisition realisiert. Der Zukauf solle das Portfolio um die florierende Region Nordbayern geographisch ergänzen. Zudem seien rund 1.000 projektierte Wohneinheiten mit übernommen und ein Team von 20 Mitarbeitern integriert worden. Insgesamt gebe es in der Gruppe nun fast 400 Beschäftigte.Neben der Akquisition habe CEO Kruno Crepulja im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung am 9. Juni ein für Instone weiteres wichtiges Ereignis des vergangenen Jahres hervorgehoben: Das Großprojekt "Westville" in Frankfurt habe schon kurz nach der Akquisition im Rahmen eines Forward-Sales an einen Immobilienspezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer veräußert werden können. Auf dem 51.000 qm großen Areal plane Instone in den nächsten vier Jahren eines der größten Stadtquartiere in Deutschland mit mehr als 1.200 Wohnungen zu entwickeln. Insbesondere das Westville-Projekt habe dazu geführt, dass der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 habe anheben können.Im Geschäftsjahr 2019 hätten sich die bereinigten Umsatzerlöse auf 736,7 Mio. Euro (Vj. 372,8 Mio. Euro) verdoppelt, woran der Westville-Verkauf mit 220 Mio. Euro einen maßgeblichen Anteil gehabt habe. Die Rohergebnismarge sei planmäßig auf 25,5% (Vj. 28,5 %) zurückgegangen. Ohne Westville wären es 31,2% gewesen. Das bereinigte EBIT habe mit einem Plus von 160% auf 128,9 Mio. Euro (Vj. 49,6 Mio. Euro) über der Erwartung gelegen und das bereinigte Konzernergebnis sei, zusätzlich positiv beeinflusst vom Wegfall steuerlicher Sondereffekte, auf 105,6 Mio. Euro (Vj. 19.1 Mio. Euro) gesprungen. Das Ergebnis je Aktie habe auf dieser Basis 2,85 Euro (Vj. 0,44 Euro) erreicht. Ab dem kommenden Jahr solle es regelmäßig eine Dividende geben. Geplant sei die Ausschüttung von 30 % des bereinigten Konzernergebnisses.Trotz der Zahlen und des positiven Ausblicks erfahre die Instone-Aktie an der Börse bisher wenig Beachtung. Daran habe selbst die Aufnahme in den SDAX im August 2019 nichts geändert. Mit 19,50 Euro liege die Notierung aktuell sogar unter dem Emissionspreis von 21,50 Euro beim Börsengang im Februar 2018, obwohl das Unternehmen heute weit besser dastehe. Als Wohnentwickler sei Instone zudem in einem interessanten Markt aktiv. In den großen Städten und Metropolregionen sei die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen.Matthias Wahler geht davon aus, dass die Aktie womöglich mit Aufnahme der Dividendenzahlung im kommenden Jahr stärker in den Fokus der Anleger rückt. Ein Investment könnte sich längerfristig auszahlen. (Ausgabe 06/2020)