Börsenplätze Inovio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Inovio-Aktie:

7,60 EUR +13,43% (04.03.2020, 12:31)



Nasdaq-Aktienkurs Inovio-Aktie:

7,45 USD +69,70% (03.03.2020, 22:00)



ISIN Inovio-Aktie:

US45773H2013



WKN Inovio-Aktie:

A115GK



Ticker-Symbol Inovio-Aktie Deutschland:

GBMB



NASDAQ-Symbol Inovio-Aktie:

INO



Kurzprofil Inovio Pharmaceuticals:



Inovio Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) ist ein Biotechnologieunternehmen aus den USA, das sich mit der Entwicklung von Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Immuntherapien und Impfstoffen zur Behandlung und Prävention von Krebs und Infektionskrankheiten beschäftigt. (04.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inovio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Inovio Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was für ein Kurssprung: Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Inovio sei am Dienstag in New York um 70 Prozent nach oben geschossen auf 7,45 Dollar. Der Grund: Das Unternehmen mache Fortschritte bei seinen Bemühungen, einen Impfstoff gegen das Coronavirus, das COVID-19 verursache, zu entwickeln. Wie es geheißen habe, solle bereits im kommenden Monat eine klinische Studie gestartet werden.Im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen, bei denen inaktive Viren verwendet würden, setze die Inovio-Plattform bei der DNA an, um ein Protein aus dem Virus in den Zellen der Patienten zu exprimieren. Das Immunsystem schlage aufgrund des fremden Proteins Alarm und entwickle Antikörper dagegen. Bereits nach nur drei Stunden, nachdem das Unternehmen Zugang zur DNA-Sequenz des neuen Coronavirus erhalten habe, habe Inovio begonnen, den Impfstoff INO-4800 zu entwickeln.Zunächst habe es geheißen, dass im Sommer dieses Jahres mit klinischen Tests begonnen werden solle. Aufgrund der Dringlichkeit sei dieser Zeitrahmen nun aber drastisch verkürzt worden. Vorklinische Tests hätten bereits begonnen. Im März sollten 3.000 Dosen des Impfstoffkandidaten für klinische Studien hergestellt werden. Im April solle dann eine klinische Studie in den USA mit 30 gesunden Freiwilligen starten."Der Aktionär" habe das Unternehmen bereits in Ausgabe 05/2020 als Hoffnungsträger im Kampf gegen das Coronavirus bei Kursen von 3,32 Euro vorgestellt. Die Inovio-Aktie bleibt hochinteressant, aber auch weiterhin hochspekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Es handle sich bei dem Unternehmen allerdings nicht um Ein-Produkt-Unternehmen, sondern habe durchaus noch weitere Projekte in der Pipeline, die sich bereits in der finalen Phase der klinischen Entwicklung befänden. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link