Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die NASDAQ diese Woche abermals ein Allzeithoch erreicht hat, beruhigen sich hier die Dynamiken und ein deutliches Minus von zwei Prozent am gestrigen Handelstag stand sinnbildlich für ein Innehalten am globalen Aktienmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis (Sorte: Brent) habe sich kaum bewegt und liege derzeit bei knapp über USD 49 pro Barrel. Auch der Goldpreis habe kaum Bewegung gezeigt und liege knapp über der Marke von USD 1.840 pro Feinunze.Vorbörsliche Indikatoren würden auf einen leicht negativen Start an den europäischen Börsen hindeuten. (10.12.2020/ac/a/m)