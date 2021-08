Um alle Risiken, die der Klimawandel für die Vermögenswerte eines Portfolios mit sich bringe, zu verstehen und zu steuern, müssten die Risiken zunächst ermittelt und bewertet werden.



Der erste Schritt bei der Analyse des Portfolio-Klimawandelrisikos sei die Ermittlung der Kohlenstoffemissionen, die durch die gehaltenen Assets und deren Lieferkette entstünden. Dies sei ein wichtiger Ausgangspunkt, aber bei weitem nicht alles, da zumeist nur die direkten Emissionen und nicht die gesamten verursachten Emissionen betrachtet würden.



Neben der Bewertung aller Aspekte der Treibhausgasemissionen seien weitere Faktoren für die Festlegung eines Risikoprofils für den Klimawandel zu berücksichtigen: Regulierung und Preissetzungsmacht, substituierbare Technologien sowie Kosten und Geschwindigkeit der Umsetzung und künftige Investitions- und F&E-Pläne sowie die Qualität des Managements.



Es sei wichtig, nicht nur die direkten Emissionen zu betrachten, sondern auch alle indirekten Emissionen, die die integrierten Emissionen von Pipelines, Speicher- und Transportanlagen umfassen und das Ausmaß der Risiken des Klimawandels genauer widerspiegeln würden.



Der Ausschluss von stark emittierenden und exponierten Assets wie z. B. Pipeline-Aktien reduziere das Verlustrisiko, wenn diese zu Stranded Assets würden, und führe mittel- bis langfristig zu höheren Renditen für Investoren. Durch den Ausschluss potenzieller Stranded Assets, an fossile Brennstoffe gebundene Assets, werde auch Kapital für Investitionen in Vermögenswerte freigesetzt, die von der Energiewende profitieren würden. Dies gelte beispielsweise für Stromnetzbetreiber, deren Erträge mit dem Netzausbau und der damit verbundenen größeren Vielfalt an Stromerzeugungsstandorten stärker wachsen würden.



Die Begrenzung der globalen Erwärmung auf weniger als 2°C ist für das Überleben unserer Spezies von entscheidender Bedeutung, so die Experten von Whitehelm Capital Management. Ohne eine ernsthafte konzertierte Handlung sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors auf der ganzen Welt befinde man sich auf Kollisionskurs mit einer unabwendbaren globalen Katastrophe.



Als eine der größten Emissionsquellen sei der Infrastruktursektor der Bereich, in dem die größte Wirkung erzielt werden könne. Es sei daher nicht verwunderlich, dass sich die Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden, Verbrauchern und Investoren gleichermaßen auf diesen Sektor richte.



Auch heute noch würden viele Asset Manager die möglichen positiven als auch negativen Auswirkungen des Übergangs zu Null-Emissionen unterschätzen. Eine strikte Ausschlussstrategie verringere einen Großteil der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken für Stranded Assets und setze Kapital für Investitionen in Vermögenswerte frei, die vom Wandel zu Netto-Null-Emissionen profitieren würden. Würden dagegen die Risiken des Klimawandels und der Stranded Assets im Rahmen des Investmentprozesses nicht berücksichtigt, seien die Investoren schutzlos ausgeliefert.



Es sei wichtig, dass Investoren in Infrastrukturfonds auf Greenwashing achten und stattdessen nach Investmentmanagern suchen würden, die:



- mit einem echten langfristigen Anlagehorizont investieren würden. Zwar wisse man nicht genau, wann der Markt beispielsweise eine geringer als erwartet ausfallende Erdgasnachfrage einpreise, aber die Experten würden wissen, dass dies lange vor dem eigentlichen Ereignis der Fall sein werde. Es brauche nur kleine Veränderungen, um große Verluste zu verursachen.



- sich nicht an Indices orientieren würden, die Stranded Assets enthalten würden. Dies verleite dazu, zu lange zu warten und in Value-Fallen zu tappen.



- die mit fossilen Brennstoffen verknüpfte Vermögenswerte, die zu Stranded Assets würden, ausschließen würden.



- keinen "Best-in-Class"-Ansatz verfolgen würden. So werde beispielsweise auch die "beste" Ölsand-Infrastruktur bald ein Stranded Asset sein.



- kein ESG-Scoring verwenden würden. Dies könne über eine Reihe von Mängeln hinwegtäuschen. Und eine gute Bewertung der Unternehmensführung gleiche die Kohlenstoffemissionen nicht aus.



- die über die bloßen direkten und indirekten-Emissionen hinaus auf die tatsächlichen Risiken und Chancen in jedem Sektor achten würden. (30.08.2021/ac/a/m)





Barton, ACT (www.aktiencheck.de) - Aus der Investmentperspektive haben Infrastrukturanlagen viele positive Aspekte, so die Experten von Whitehelm Capital Management.Sie könnten Investoren solide Renditen und Kapitalerträge mit defensiven und stabilen Cashflows sowie Inflationsschutz und Schutz vor Kursverlusten in negativen Märkten bieten. Gleichzeitig verändere die globale Erwärmung die Branchen, die Treibhausgasemissionen erzeugen oder fördern würden. In den kommenden Jahrzehnten müsse viel verändert werden.So müssten beispielsweise die Strom- und Wärmeversorgung vollständig von fossilen Brennstoffen abgekoppelt und der Verkehr auf vollelektrische oder umweltfreundliche Brennstoffe umgestellt werden. Wichtig für Investoren: Die Sektoren, die am stärksten vom Klimawandel und den Maßnahmen zu seiner Bewältigung betroffen seien, würden einen großen Teil des investierbaren Infrastrukturuniversums ausmachen. Damit stehe die Infrastruktur bei diesen Veränderungen an vorderster Front. Doch neben der Herausforderung, sich an diesen Wandel anzupassen, würden sich auch echte Investitionschancen ergeben.Um sich vor Kapitalverlusten zu schützen, die sich aus den raschen regulatorischen und marktbedingten Umbrüchen ergeben könnten, ganz zu schweigen von den physischen Risiken des Klimawandels, müssten Investoren diese Risiken aktiv bewerten und steuern. Einerseits bedeute dies, gefährdete Unternehmen und solche, die sich nur langsam anpassen würden, wie z. B. Öl- und Gaspipelines, zu meiden, da diese zu Stranded Assets würden.Andererseits seien Investitionen in Anlagen, die von den veränderten Verhältnissen profitieren würden, für die Investoren von Vorteil. Durch Anlagen wie Stromverteilungsnetze hätten Investoren beispielsweise die Möglichkeit, an der Energiewende mit stabil und beständig wachsenden Dividenden zu partizipieren und gleichzeitig die Auf- und Abschwungzyklen der erneuerbaren Energien auf der grünen Wiese zu vermeiden. Dies werde für die künftige Performance von Infrastrukturinvestitionen entscheidend sein.Was bedeute die Energiewende für Investoren? Bis 2034 dürfte sich der Wert der Stranded Assets bei der Stromerzeugung auf mindestens 50 Milliarden US-Dollar, bei Kohle auf 600 Milliarden US-Dollar und bei Gas auf 400 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Energielücke biete viele Investitionsmöglichkeiten: Dazu würden die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Energiespeicherung, der Ausbau und die Anpassung des Stromnetzes, der Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur und grüne Kraftstoffe wie Biodiesel und grüner Wasserstoff gehören.Zwar würden sich erhebliche Chancen für Infrastrukturinvestments bieten, doch auch die Risiken seien größer, als den meisten Investoren bewusst sei, und der Wandel verlaufe wesentlich schneller.Erwäge man ein Investment in Infrastrukturen, sei es entscheidend, die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Chancen zu bewerten. Neben den physischen Risiken aufgrund von Wetterveränderungen und des Anstiegs des Meeresspiegels sollten auch die Übergangsrisiken (das mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbundene finanzielle Risiko) und das Reputationsrisiko berücksichtigt werden. Diese Risikobewertungen sollten in jeden Aspekt des Investmentprozesses einbezogen werden.Unter physischen Risiken verstehe man jene, die durch die sich verändernde physische Welt infolge des Klimawandels auf die Infrastrukturwerte einwirken würden. Dazu würden Wasserknappheit, Dürre, Hitzewellen sowie zunehmende Häufigkeit und Intensität von Buschbränden und Sturmfluten, einschließlich Blitzeinschlägen, extremen Winden, starken Regenfällen und Überschwemmungen gehören.Anpassungskosten seien die notwendigen Aufwendungen, um die Folgen der Veränderungen abzumildern. Dazu würden auch höhere Investitionen gehören, um längerfristige Probleme zu bewältigen, z. B. der Schutz von niedrig gelegenen Start- und Landebahnen von Flughäfen vor dem Anstieg des Meeresspiegels sowie die Verbesserung der Belastbarkeit von Anlagen bei extremen Naturereignissen. Vermögensinhaber müssten auch mit höheren Versicherungskosten gegen extreme Wetterereignisse rechnen.Das Übergangsrisiko sei das Risiko politischer, rechtlicher, technologischer und marktbezogener Veränderungen für den Betrieb und die Erträge der Anlagen. Zu diesen Risiken würden die Kosten, die im Zuge des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu tragen seien, einschließlich Preissteigerungen für Kohlenstoff, Kosten für Stranded Assets, technologische Disruptionen und größere Regulierungsrisiken zählen.Das Risiko von Stranded Assets werde von vielen Investoren unterschätzt. Die finanziellen Auswirkungen könnten jedoch gravierend sein. Das Ignorieren oder die falsche Bewertung von Risiken wie dem Refinanzierungsrisiko oder dem Versicherungsrisiko könne erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkurse haben. Diese Auswirkungen lägen nicht in ferner Zukunft, sondern seien bereits jetzt zu spüren.Für die Investoren würden sich somit zwei zentrale Fragen stellen: Wie stark seien sie den negativen Auswirkungen des Wandels ausgesetzt? Und welche Assets würden profitieren und wachsen?