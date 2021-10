Eine Folge der Materialknappheit seien merklich gestiegene Preise. Dies werfe automatisch auch die Frage nach der Geldpolitik der Notenbanken auf, welche Preisstabilität sicherstellen sollten. So werde am Geldmarkt mittlerweile mehrheitlich eine erste Zinserhöhung der EZB bereits im kommenden Jahr eingepreist. Die Analysten würden jedoch nicht erwarten, dass die EZB bereits 2022 an der Zinsschraube drehen werde. So hätten die Notenbanker klar kommuniziert, dass sie vor 2024 keine Anhebung der Zinsen planen würden. Am Dienstag habe eine Reihe von Vertretern der EZB erneut betont, dass die Markterwartungen nicht im Einklang mit dem Ausblick der Notenbank stünden. Sollte die EZB ihren Inflationsausblick anheben, könnte sie allerdings auch den Termin einer ersten Zinserhöhung nach vorne ziehen.



Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass zuerst eine Rückführung der Anleihekäufe stattfinden werde, bevor eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen anstehe. Aufgrund der Pandemie habe die EZB ihre Anleihekäufe erhöht. Nun könnte sie diese etwas zurückfahren, die Analysten würden jedoch keine zeitnahe Beendigung erwarten. Ziel der EZB sei es, weiterhin mit möglichst hoher Flexibilität am Markt eingreifen zu können. Da gleichzeitig die US-Notenbank FED ihre Anleihekäufe zurückfahren werde, sei jedoch nicht auszuschließen, dass langfristige Zinsen vorerst weiter steigen und der Renditeunterschied zwischen kurzen und längeren Laufzeiten größer werde. Dies erhöhe die Attraktivität für Laufzeitenprämien festverzinslicher Papiere.



Vergangene Woche hätten die US-Banken traditionell den Startschuss in die Quartalsberichtssaison gegeben. Angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung hätten insbesondere im Investmentbanking-Geschäft erneut Rekordergebnisse vermeldet werden können. Die zentrale Frage dürfte in diesem Quartal sein, inwiefern Energieknappheit und Lieferengpässe die Unternehmensgewinne beeinflussen würden. Energie- und Grundstoffunternehmen würden von höheren Rohstoffpreisen profitieren, wohingegen beispielsweise Transportunternehmen rückläufige Margen in Folge der steigenden Kosten aufweisen dürften.



Unter dem Strich würden die Analysten jedoch erwarten, dass die breite Masse der Unternehmen in der Lage sein werde, die steigenden Kosten in Form von Preiserhöhungen weiterzugeben und über Effizienzsteigerungen zu kompensieren. Das sollte ausreichen, um robuste Margen zu verzeichnen. Die kommenden Wochen dürften die Stärke der Wirtschaft und der Unternehmen zeigen. Die ersten vorgelegten Quartalszahlen würden die optimistische Einschätzung der Analysten für die Unternehmensergebnisse bestätigen. (22.10.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Güterknappheit, steigende Preise und gestörte Lieferketten bestimmen derzeit die Gemengelage in der Wirtschaft, so Bastian Ernst von der Weberbank.Angesichts hoher Nachfrage sollte die Industrie eigentlich auf Hochtouren laufen. Zwar seien die Auftragsbücher prall gefüllt, doch die Unternehmen würden aufgrund von Materialknappheit ausgebremst und könnten Aufträge derzeit nicht in Produktion ummünzen. So würden Pandemieausbrüche, insbesondere in Asien, immer wieder für einen Stillstand in der lokalen Produktion von Vorprodukten sorgen. Hinzu kämen Hindernisse in der Logistik sowie Extremwetterereignisse. Besonders dramatisch sei weiterhin der Mangel an Halbleiter-Chips, wie sie unter anderem in der Automobilindustrie oder der Unterhaltungselektronik benötigt würden. Pandemiebedingt sei die Nachfrage nach Chips sprunghaft angestiegen, sodass trotz Vollauslastung der Produktionskapazitäten die Nachfrage nicht ausreichend bedient werden könne.