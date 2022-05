Wir haben eine positive langfristige Korrelation zwischen Inflation und Immobilien festgestellt, so die Experten von Janus Henderson Investors. Immobiliengesellschaften seien die Vermieter der Weltwirtschaft. Wenn die Wirtschaft wachse, steige in der Regel auch die Nachfrage nach Immobilien und mit der Zeit auch die Mietpreise. Obwohl dies kein Indikator für die künftige Performance sei, hätten REITs bisher in der Regel ihre höchsten Renditen in Zeiten erzielt, in denen die Inflation auf einem mittleren bis hohen Niveau gelegen habe, während die Inflationsziele der letzten Jahre bei 2% gelegen hätten.



Was wir jetzt erleben, ist eher eine kostengetriebene als eine nachfragegetriebene Inflation, so die Experten von Janus Henderson Investors. In diesem Umfeld sei die Preissetzungsmacht ein großer Vorteil, aber nur, wenn die Mieter starke Umsätze verzeichnen würden und das Vertrauen hoch sei. In einigen Bereichen des Immobilienmarktes könnten die Inflationskosten über höhere Mieten an die Mieter weitergegeben werden. Das bedeute, dass bei den derzeitigen Inflationsraten ein positives (inflationsbereinigtes) Einkommensniveau erzielt werden könne. Es gebe jedoch auch Marktsegmente, in denen die Inflation die Mieter ebenso unter Druck setzen werde wie das Unternehmens- und Verbrauchervertrauen. Dies berge das Risiko einer Übermietung (zu hohe Mieten) oder eines höheren, steigenden Leerstandes bei auslaufenden Mietverträgen. Es gebe einige Bereiche, die man im Auge behalten müsse. Bei einer derzeitigen Inflation von 7%, 8% in einigen Volkswirtschaften würden diese Inflationsraten nicht mit einem durchschnittlichen Mietwachstum in gleicher Höhe einhergehen.



Was die Inputkosten betreffe, so stehe der Bausektor unter einem gewissen Druck. Bei Gesprächen mit verschiedenen Unternehmen auf unterschiedlichen Märkten höre man von jährlichen Steigerungen der Baukosten um etwa 10%, in manchen Fällen sogar mehr. Die Rohstoffversorgung könne eine größere Herausforderung sein, ebenso wie die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Die gute Nachricht sei, dass Bauvorhaben in der Regel in Gebieten mit starker Mieternachfrage geplant würden. Wenn die Mieten ebenso wie die Immobilienrendite, für die Investoren zu zahlen bereit seien, steigen würden, könne man trotz zunehmender Inputkosten immer noch eine Marge erzielen. Allerdings sollte man sich der Risiken bei Neubauten bewusst sein.



Auch Finanzierungskosten seien eindeutig eine sehr wichtige Komponente. Betrachte man die heutigen Kreditmärkte, so seien die REIT-Bilanzen im Allgemeinen gut aufgestellt. Der Leverage (Verschuldungsgrad) sei nicht zu hoch; die Unternehmen hätten in den letzten Jahren intensiv versucht, ihre Verbindlichkeiten zu verlängern und zu begrenzen, sodass ihre tatsächliche Abhängigkeit von kurzfristigen Zinserhöhungen und deren Auswirkungen begrenzt sei. Die Risikoprämie sollte man jedoch im Auge behalten. Sollten sich die Anleiherenditen und Zinssätze von nun an deutlich nach oben bewegen, so werde sich dies eindeutig auf die Vermögenswerte auswirken. Die Erwartungen an den Wertzuwachs seien eindeutig gesunken, nachdem sie in den letzten Jahren sehr hoch gewesen seien.



Mieter würden die Gesamtkosten für ihre Wohnung überdenken. Steigende Energiekosten könnten die Vermieter daran hindern, die Mieten deutlich zu erhöhen.



Der Schwerpunkt werde künftig wahrscheinlich verstärkt auf der Nachhaltigkeit von Gebäuden liegen. Dies gelte insbesondere für Segmente wie dem Büromarkt, wo die Mieternachfrage und der Immobilienwert zwischen nachhaltigeren, umweltfreundlichen und energieeffizienten Gebäuden und solchen mit wesentlich geringerer Nachhaltigkeit und Energieeffizienz weit auseinander klaffen würden.



Immobilienunternehmen, die ein starkes und kontinuierliches Engagement für Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) an den Tag legen würden, würden vom Markt wahrscheinlich mit höheren Bewertungen belohnt. Ein aktives Management ermögliche die Interaktion und das Engagement mit den Unternehmen, was für das Verständnis, das Risikoeinschätzung und die Verbesserung der ESG-Ergebnisse entscheidend sei.



Preissetzungsmacht und Bilanzstärke würden in einer sich verlangsamenden Wachstumsdynamik wichtige Unterscheidungsmerkmale sein. Vermieter mit bestehenden Gebäuden, bei denen die Nachfrage nach Flächen ungebrochen sei, würden über Immobilien verfügen, bei denen die Kosten möglicherweise nicht so stark steigen würden wie bei anderen Anbietern und in einem inflationären Umfeld. Aber die Mieten würden in der Regel mit der Inflation und mit den aktuellen Grundfaktoren von Angebot und Nachfrage steigen.



Nach Meinung der Experten von Janus Henderson Investors würden die Qualität der Bilanzen und der Zugang zu Kapital immer wichtiger. Im Bereich der börsennotierten REITs gebe es viele Unternehmen mit Investment-Grade-Rating, die einen zunehmenden Vorteil gegenüber Unternehmen mit schwächeren Bilanzen auf den öffentlichen Märkten und auch gegenüber privaten Marktteilnehmern im Immobilienbereich hätten, die im Allgemeinen keine vergleichsweise hohen Fremdkapitalkosten hätten. Die Experten von Janus Henderson Investors seien der Meinung, dass Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad und soliden Bilanzen im Laufe des Jahres vom Markt zunehmend geschätzt würden. (27.05.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das Jahr hat sich für die Märkte bisher weitgehend als herausfordernd erwiesen: Geopolitische, inflations- und wachstumsbedingte Bedenken führten insbesondere im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs zu einer raschen Anpassung der Anlegererwartungen, so Greg Kuhl and Guy Barnard, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Nur wenige Anlageklassen seien verschont geblieben. Angesichts des unsicheren Umfelds hätten auch die weltweiten Immobilienaktien in den letzten Wochen einen Rückgang verzeichnet - ausgelöst durch steigende reale (inflationsbereinigte) Renditen sowie Anleger, die die Auswirkungen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums oder einer Rezession auf die Immobilienerträge einkalkulieren würden.Die jüngste Gewinnsaison für REITs habe sich trotz der Befürchtungen, dass das nachlassende Wachstum die Gewinnentwicklung an den Aktienmärkten insgesamt belasten könnte, als positiv für die Unternehmen erwiesen, insbesondere für die in strukturellen Wachstumsbereichen tätigen. Die positiven Unternehmensaussichten hätten erneut deutlich gemacht, wie gut die Fundamentaldaten des Sektors seien, mit einer starken Mieternachfrage und einem begrenzten neuen Immobilienangebot in einem zunehmend schwierigen Umfeld für Neubauten. Darüber hinaus habe sich das Thema Fusionen und Übernahmen in diesem Sektor fortgesetzt. Dabei würden große private Immobiliengesellschaften versuchen von börsennotierten Immobilienaktien zu profitieren, die mit großen Abschlägen zu den Bewertungen des Privatmarktes gehandelt würden.Immobilien seien zwar nicht immun gegen die sich verändernde makroökonomische Situation, aber sie würden einen gewissen Schutz bieten, aufgrund ihrer verlässlicheren Einkommensquellen, Diversifizierungsvorteile und ihres langfristigen Inflationsschutzes. Innerhalb des Sektors würden die Fundamentaldaten in den kommenden Jahren wahrscheinlich eine große Divergenz zwischen den verschiedenen Immobilientypen widerspiegeln. Diese würden durch die Themen demografischer Wandel, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Komfort-Lifestyle angetrieben. Von diesen säkularen Themen würden Immobilienarten wie Wohnimmobilien, Industrieimmobilien, technologiebezogene Immobilien und Hotels/Unterkünfte profitieren. Daher sei es nach Ansicht der Experten von Janus Henderson Investors wichtig, selektiv zu bleiben.Auch die Management-, Vermögens- und Bilanzqualität (Finanzkraft) werde wahrscheinlich wieder in den Vordergrund rücken. Angesichts schwächelnder Kreditmärkte dürfte ein Exposure in Unternehmen mit solideren Bilanzen eher belohnt werden.Eine Frage, die den Experten von Janus Henderson Investors oft gestellt werde, laute: "Ist dieses Mietwachstum nachhaltig?" Es sei ziemlich schwierig, ein jährliches Mietwachstum von etwa 20% bei US-Wohnungen aufrechtzuerhalten. Aber das bedeute nicht unbedingt, dass sich das Wachstum dramatisch verlangsamen werde, angesichts der hohen Auslastung, die man beobachte, und der anhaltenden Bereitschaft der Kunden, höhere Mieten zu akzeptieren.Auf unterem Ende des Wachstumsspektrums befänden sich Büro- und Einzelhandelsimmobilien, Teile des Immobilienmarktes, die nach Meinung der Experten von Janus Henderson Investors mit strukturellem Druck auf das Wachstum zu kämpfen hätten. Büromieten würden stagnieren und hätten sich noch nicht wirklich auf das Niveau vor der Pandemie erholt. Im Einzelhandel verzeichne man ebenfalls ein niedriges einstelliges Mietwachstum.