Paris (www.aktiencheck.de) - So schnell kann es gehen: Nachdem der Dow Jones in der zweiten Maihälfte um mehr als 1.500 Zähler auf über 33.150 Zähler vorrückte, war beim traditionsreichsten US-Marktbarometer zuletzt wieder Konsolidierung angesagt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Frage, wie die US-Notenbank konkret auf die anhaltend hohe Inflation reagieren werde, sorge für zusätzliche Verunsicherung. Sicher sei wohl nur, dass nach den bisher erfolgten zwei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr weitere Zinsschritte folgen würden. Wenig Mut mache zudem, dass die Industriestaaten-Organisation OECD jüngst ihre Vorhersage für die Weltkonjunktur deutlich nach unten korrigiert habe - und zwar von 4,5 auf nun drei Prozent.Keine Frage: Die Gemengelage sei zwar herausfordernd, aber keineswegs hoffnungslos. Der US-Arbeitsmarkt präsentiere sich weiterhin äußerst robust - und auch die wichtigen Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor würden mit Ständen von 56,1 beziehungsweise 55,9 Punkten Optimismus verbreiten, signalisiere ein Wert von 50 oder höher doch Wachstum. Die Schaukelbörse an der Wall Street könnte zwar eine Weile anhalten, mutige Anleger würden das aktuelle Kursniveau aber womöglich als antizyklisches Einstiegssignal bewerten. (10.06.2022/ac/a/m)