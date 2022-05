In diesem Zusammenhang könnten vier Punkte in Betracht gezogen werden. Der erste Punkt seien die Kosten für den Transport von Containern aus China. Die Preise seien seit Anfang des Jahres gesunken, lägen aber immer noch im Bereich der historischen Höchststände von Ende 2021. Hier sei keine zusätzliche Inflation zu erwarten, aber auch kein deutlicher Abbau der Spannungen.



Was den zweiten Beobachtungspunkt betreffe, so seien die Angaben des Freightos Baltic Index, der die Transportraten auf zwölf globalen Handelsrouten messe, schlüssig. Es sei ein allmählicher Abbau der angespannten Lage zu beobachten. Die Frachtkosten im Seeverkehr seien gegenüber dem Stand von Ende 2021 gesunken, lägen aber deutlich über dem Niveau der Zeit vor Corona.



Als drittes Beispiel würden die Experten den Schienenverkehr in den USA betrachten. Nach dem Einbruch Mitte 2020 sei das Aktivitätsniveau fast wieder auf dem Stand von vor Corona (2019), was darauf hindeute, dass der Engpass in den Vertriebsketten überwunden sei. Dies sei jedoch nur eine teilweise Rückkehr zur Normalität. Denn Öl und Fahrzeugverkehr, zwei Sektoren, die die Inflation gestützt hätten, würden sich weiterhin langsamer als 2019 entwickeln, was auf eine anhaltende Knappheit in diesen Schlüsselsektoren hindeute.



Das vierte Element, das in die Betrachtung einfließe, sei schließlich der Überblick über das Verarbeitende Gewerbe in den USA. Der Abstand zwischen Auftrags- und Lagerbeständen verringere sich im Vergleich zu den Spitzenwerten nach der Wiedereröffnung der Märkte. Allerdings sei der Saldo nach wie vor zugunsten der Aufträge verzerrt, während die Lagerbestände an Fertigerzeugnissen weiterhin auf niedrigem Niveau lägen. Der Druck auf die Produktionsketten habe also noch nicht nachgelassen.



Insgesamt scheine sich die Hypothese des Höchststandes der US-Inflation zu bestätigen. Der Inflationsdruck dürfte jedoch nur langsam nachlassen, insbesondere angesichts der neuen Lockdowns in China. (06.05.2022/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Das Aufflammen der Inflation, das nicht abzureißen scheint, besteht aus drei Teilen: dem Nachfrageüberhang im Jahr 2021, den sich selbst verstärkenden Effekten durch die Löhne, die in den USA bereits im Gange sind, und in letzter Zeit der Energiekrise, die durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine verstärkt wird, so die Experten von Eurizon Asset Management im Investmentausblick Mai 2022.In den USA habe die unter den Erwartungen liegende Kerninflationsrate für März die Hypothese eines möglichen Höchststandes auf diesem Niveau verstärkt. Es gebe einige Punkte, die für diese Ansicht sprechen würden. Die Rohstoffpreise hätten deutlich zugelegt, seien aber seit Anfang März nicht mehr gestiegen. Darüber hinaus setze die FED auf sich selbst verstärkende Effekte durch die Lohnentwicklung, wobei die Geldpolitik zunehmend restriktiver werde, auch wenn dies zulasten des Wirtschaftswachstums gehen könne.Was die erste Komponente, den Nachfrageüberhang aus dem Jahr 2021, betreffe, so würden die entstandenen Engpässe zwar abgebaut, aber nur sehr langsam. Dies könnte die ausschlaggebende Variable sein, die es zu beobachten gelte, auch im Hinblick auf die neuen Lockdowns in China.