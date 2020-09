Börsenplätze InflaRx-Aktie:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.com. (17.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Nicht nur die Forschung an Corona-Impfstoffen laufe auf Hochtouren, sondern auch die Suche nach einem wirksamen Medikament gegen schwere Covid-19-Pneumonien. Eine Hoffnung aus Deutschland sei InflaRx aus Jena. Das Biotech-Unternehmen habe in dieser Woche den Beginn des Phase-3-Teils der Covid-Studie bekannt gegeben und sich personell verstärkt.Demnach habe InflaRx den ersten Standort für die Patientenrekrutierung in den Niederlanden initiiert. Zudem sei der Start der entscheidenden Covid-Studie in Deutschland erteilt worden. Die Gesellschaft wolle darüber hinaus weitere Studienzentren in den USA und Europa eröffnen.Der große Hoffnungsträger von InflaRx sei der C5a-Antikörper IFX-1. Im Gespräch mit dem "Aktionär" vor einigen Wochen habe sich InflaRx-CEO Prof. Niels Riedemann optimistisch gezeigt: "Im März waren wir eine der ersten Firmen, die mit einem neuen Produkt eine Studie gegen Covid-19 in den Niederlanden aufgesetzt haben. Wir haben einige wichtige Wirksamkeitstrends sehen können", habe der Manager erklärt. "Die Mortalitätsrate konnte halbiert werden."Die Börse habe die vielversprechenden Daten hingegen nicht mit Kursgewinnen goutiert. Dafür habe der Hot-Stock in den letzten Handelstagen ein Comeback gefeiert - der Start der Phase-3-Studie in der Covid-19-Indikation habe die Anleger wieder in die InflaRx-Aktie getrieben.High Risk, nur wenig Kapital investieren und mit einem Stopp bei 2,90 Euro absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link