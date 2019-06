Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ Ticker-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Das Beispiel InflaRx zeige einmal wieder, wie nahe Erfolg und Misserfolg im Biotechnologie-Sektor beieinander liegen könnten. Im Falle von InflaRx seien die lange ersehnten Phase-2b-Daten für den am weitesten fortgeschrittenen Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Hidradenitis Suppurativa (HS) eine Enttäuschung gewesen. Das primäre Endziel habe nicht erreicht werden können. Für die Aktie bedeute dies ein Minus von mehr als 80 Prozent.InflaRx sei einer der größten Hoffnungsträger der deutschen Biotechszene aus der zweiten Reihe gewesen. Die Studiendaten zuvor seien äußerst vielversprechend gewesen. Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte man spätestens im kommenden Jahr die finale Phase einläuten können. Hochkarätige Investoren habe man beim Börsengang gewinnen können.Einen Funken Hoffnung für InflaRx gebe es noch: Die Studie für IFX-1 im Bereich ANCA Vasculitis. Diese befinde sich derzeit ebenfalls in Phase 2 derklinischen Entwicklung. In den USA werde derzeit eine Sicherheitsstudie durchgeführt, in Europa hätten die Behörden die Genehmigung für eine Studie erteilt, bei der mit der Gabe von IFX-1 die Hochdosis-Kortikosteroid-Behandlung reduziert werden solle.Ohnehin müsse man nun eine weitere Stellungnahme des Managements abwarten. Der Chief Medical Officer von InflaRx, Othmar Zenker, habe in einer ersten Reaktion erklärt: "Wir sind enttäuscht, dass wir für die Behandlung mit IFX-2 kein signifikantes Ansprechsignal in der Dosis erzielen konnten. Wir werden nun weitere Daten auswerten und stellen gleichzeitig fest, dass die Studie in Woche 16 eine ungewöhnlich hohe Placebo-HiSCR-Rate aufwies." Die Enttäuschung sei in jedem Fall gewaltig - sowohl bei den Aktionären als auch insbesondere bei den an HS erkrankten Patienten. Positiv zu werten sei der relativ hohe Cash-Bestand, den das Unternehmen vorzuweisen habe: Per Ende Dezember 2018 habe dieser bei 156,6 Millionen Euro gelegen. (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link