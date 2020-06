Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Eine ganz unterschiedliche Figur würden heute die beiden großen Tech-Werte im DAX machen: Während die SAP-Aktien oben im DAX notieren würden, würden die Infineon-Aktien ans DAX-Ende fallen. Der Grund: unterschiedliche Analystenkommentare.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für SAP vor der Kundenveranstaltung Sapphire auf "buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Bei dem Event sollten die Fortschritte in der Stabilisierung der Lieferkette und die Durchdringung des Marktes mit dem neuen ERP-System S/4 im Fokus stehen, habe Analyst Michael Briest in einer Studie am Donnerstag geschrieben.Die Aktie von SAP sei im frühen Handel rund 2,4 Prozent und damit zurück auf die horizontale Unterstützung bei 118 Euro gefallen. Zuletzt habe sich die Aktie im schwachen Gesamtmarkt etwas stabilisieren können und nur noch 0,9 Prozent im Minus bei 119,36 Euro notiert. Die nächste größere Unterstützungszone befinde sich im Bereich von 114 Euro, wo aktuell auch die 200-Tage-Linie verlaufe."Der Aktionär" bewerte die jüngsten Aussagen des Managements von SAP sehr positiv. Mitten in der Corona-Krise habe sich das Unternehmen in Sachen Kundenorientierung klare und feste Ziele gesetzt, um den Konzern weiterhin auf Trab zu halten und die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortzusetzen. Jetzt könnten die Anleger gespannt sein, was die Sapphire-Konferenz auf technischer Seite biete. Auf dem aktuellen Niveau bleibt die SAP-Aktie für den "Aktionär" ein Kauf, so Benedikt Kaufmann.Ganz anders würden das die Schweizer Kollegen der Credit Suisse sehen. Die Analysten hätten Infineon-Aktien wieder in die Bewertung aufgenommen - aber mit einem Kursziel von 17 Euro und "underperform"-Votum. Der Halbleiterkonzern sei zwar gut positioniert für die Megatrends Auto-Elektrifizierung, Industrieautomatisierung und Internet-der-Dinge, habe Analyst Achal Sultania geschrieben. Die Aktien preisten aber bereits den optimalen Verlauf ein.Für die Infineon-Aktien sei es im Zuge der gemischten Analystenkommentare rund 4,3 Prozent nach unten gegangen. Die Papiere des Halbleiterkonzerns würden sich damit klar am DAX-Ende befinden. Die nächste horizontale Unterstützung befinde sich bei 19,00 Euro - es könnte aber auch schnell auf die 15-Euro-Marke zurückgehen."Der Aktionär" sichert hier jedoch seine noch bestehende Long-Empfehlung mit einem nachgezogenen Stopp von 16,50 Euro ab, so Benedikt Kaufmann. (Ausgabe vom 11.06.2020)