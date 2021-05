Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,16 EUR +2,03% (28.05.2021, 17:02)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,19 EUR +2,31% (28.05.2021, 16:48)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (28.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) zu kaufen.Die hohe Konsumnachfrage nach Elektronikartikeln und der Wiederanstieg der industriellen Nachfrage nach Halbleiterprodukten hätten sich zuletzt überlagert. Völlig ausgereizte Produktionskapazitäten bei Halbleiterherstellern seien in Engpässen gemündet, welche sich derzeit insbesondere dort ergeben würden, wo Chips von Auftragsfertigern bezogen würden, v.a. bei IoT-Produkten und Microcontrollern im Automobilbereich. Die prekäre Situation im Automobilbereich sei zusätzlich durch einen Brand bei Zulieferer Renesas befeuert worden. Eine ausreichende Menge neuer Kapazitäten sei kurzfristig nicht realisierbar, somit seien die Voraussetzungen für einen ausgeprägten Verkäufermarkt geschaffen. Entsprechend seien die Prognosen für das weltweite Marktvolumen in den vergangenen Monaten nochmal kräftig nach oben geschraubt worden. Gemäß WSTS werde für 2021 ein Wachstum von 10,9% auf USD 488,27 Mrd. erwartet.Die hohe Nachfrage nach Elektronikprodukten sei in den vergangenen Monaten von der Corona-Pandemie getrieben worden. Die notgedrungene Verlagerung von Arbeit und Schule ins Private habe den Absatz von PCs und Tablets massiv angekurbelt.Infineon habe eine besonders gute Nachfrageentwicklung im Segment Automotive verzeichnet. In den meisten Anwendungsfeldern übersteige die Nachfrage weiter das Angebot. Infineon produziere daher auf Hochtouren und investiert in Kapazitätsausweitungen.Alexander Zienkowicz, Analyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Infineon-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 38,00. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Infineon Technologies AG": Keine vorhanden.