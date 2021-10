XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,635 EUR +0,56% (07.10.2021, 13:19)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) von 35,50 auf 36,50 Euro.Der deutsche Halbleiter-Konzern habe auf dem Kapitalmarkttag erstmals einen Ausblick für das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (30.09.) bekanntgegeben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Umsatzwachstum solle demnach (unterstellter Wechselkurs EUR/USD: 1,20) im mittleren 10%-Bereich liegen, die Gesamtsegmentergebnismarge bei ca. 20%, die Investitionen bei ca. 2,4 Mrd. Euro und der freie Cashflow bei rund 1 Mrd. Euro. Umsatz, Marge und Investitionen würden damit Rekordwerte erreichen. Des Weiteren sei der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 sowie auch die langfristigen Zielsetzungen bestätigt worden. Jost habe u.a. seine EpS-Prognose für 2021/22e angehoben.Markus Jost, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Infineon-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 35,50 auf 36,50 Euro angehoben. (Analyse vom 07.10.2021)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:35,73 EUR +0,58% (07.10.2021, 13:33)