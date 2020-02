Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (20.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Chiphersteller habe sich im abgelaufene Fiskaljahr unter schwierigen Bedingungen gut behauptet. Das Geschäftsjahr 2019/20 sei turbulent gewesen. Für Infineon und für die gesamte Weltwirtschaft. Auf der heutigen Hauptversammlung habe Vorstand Reinhard Ploss die Aktionäre in seiner Rede auf das neue Jahr eingestimmt. Er habe von einem Infineon-Vorstand von einem kerngesunden Unternehmen gesprochen, dass die Herausforderung im vergangenen Jahr gut gemeistert habe.Gleichzeitig habe Ploss den Blick nach vorne gerichtet: "Wir adressieren langfristige gesellschaftliche Trends, die uns in den kommenden Jahren Wachstum über dem Markt ermöglichen werden und wir sind dabei, die größte Übernahme der Firmengeschichte abzuschließen." Gleichzeitig habe er betont, sich nicht auf Erreichten auszuruhen.Jedoch rechne der Konzernchef kurzfristig nicht mit makroökonomischen Impulsen und einer dadurch getriebenen deutlichen Markterholung. Trotzdem gelte: "Unsere Märkte entwickeln sich zunehmend wieder in die richtige Richtung."Die Auswirkungen des Coronavirus beobachte Infineon genau. "Die wirtschaftlichen Folgen für China und den Rest der Welt lassen sich aber noch nicht vollständig abschätzen", so Ploss.Der Chiphersteller sei auf Kurs. Der Aufwärtstrend des DAX-Titels sei weiter intakt. Das mittelfristige Ziel laute weiter 25 Euro. Eine erste charttechnische Unterstützungszone warte im Bereich um 19,50 Euro.Bei der Infineon-Aktie besteht kein Handlungsbedarf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2020)