Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Von den 29 Analysten, die sich mit näher mit der Infineon-Aktie beschäftigen würden, würden 26 zum Kauf der Papiere raten. Verkaufsempfehlung: Fehlanzeige! Das durchschnittliche Kursziel der Experten betrage 48,03 Euro und liege mittlerweile mehr als 45 Prozent über dem aktuellen Niveau. Doch das interessiere die Anleger zum Wochenstart zunächst überhaupt nicht.Nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den ersten Turbulenzen rund um die Zinswende komme nun die nächste Belastungsprobe auf die Börsianer zu: Der Ukraine-Konflikt spitze sich zu. Eine Entspannung sei nicht in Sicht. Wie würden die Börsen reagieren? Wie gewohnt, die Verunsicherung steige, die Kurse würden fallen. Nachrichten rund um den Ukraine-Konflikt würden in den Fokus rücken, würden für Bewegungen bei den Kursen sorgen - in beide Richtungen.Im aktuellen Umfeld würden operative Entwicklung und Orderbücher dagegen in den Hintergrund rücken. Es falle daher nicht leicht, an einer positiven Einschätzung zur Infineon-Aktie festzuhalten. Doch am Ende würden die Investoren wieder den Blick auf diese fundamentalen Eckdaten richten - und die sähen bei dem Chiphersteller unverändert gut aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: