Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,47 EUR +1,63% (19.11.2018, 12:53)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am vergangenen Freitag habe sich der DAX-Titel äußerst schwach gezeigt. Die Zahlen und vor allem der Ausblick von Nvidia hätten die Infineon-Aktie zum Wochenausklang noch einmal Verkaufsdruck beschert. Am heutigen Montag verzeichne das Papier des Chip-Spezialisten allerdings deutliche Zugewinne. Mit einem Satz nach oben von 3,36 Prozent auf 17,68 Euro habe sich die Infineon-Aktie von ihrem Kursrückfall am vergangenen Freitag erholt, als sie im Tief unter 17 Euro gerutscht und nur etwas darüber aus dem Handel gegangen sei. Infineon wechsle sich mit Lufthansa an der DAX-Spitze ab.Insgesamt dürfte die Infineon-Aktie weiter an einer Bodenbildung arbeiten. Die Aktie des E-Mobility-Chipspezialisten sei unter fundamentalen Aspekten ein klarer Kauf. Das unterstreiche nicht zuletzt auch die Ankündigung von VW, mehr in Elektromobilität zu investieren. Aus Sicht von DER AKTIONÄR bleibe die Infineon-Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau ein klarer Kauf. (Analyse vom 19.11.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,485 EUR +2,22% (19.11.2018, 12:38)