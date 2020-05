Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Chiphersteller Infineon rechne wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzrückgang in diesem Jahr. 2020 dürften die Erlöse mit 7,6 Milliarden Euro um 5 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen, habe das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt. Inklusive der akquirierten Cyress Semiconductor rechne Infineon mit einem Umsatz von 8,4 Milliarden Euro, plus oder minus fünf Prozent.Bei den Investitionen wolle sich Infineon im laufenden Jahr zurückhalten. Sie sollten auf 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro sinken. Beim freien Zahlungsmittelfluss rechne Infineon wegen der Cypresss-Übernahme mit einem deutlich negativen Ausgang. Ohne die Übernahme dürfte der Wert hingegen bei plus 100 bis 300 Millionen Euro liegen.Im abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal habe Infineon in etwa wie von Experten erwartet abgeschnitten. Der Umsatz sei von 1,916 Milliarden Euro im Vorquartal auf 1,986 Milliarden Euro gestiegen. Das Segmentergebnis sei hingegen von 297 auf 274 Millionen Euro gesunken. Die Marge sei von 15,5 auf 13,8 Prozent gefallen. Ohne Sondereffekte wäre sie allerdings leicht gestiegen.Im dritten Quartal solle der Umsatz zwischen 1,9 und 2,3 Milliarden Euro liegen. Bei der Segmentergebnis-Marge werde ein positiver mittlerer einstelliger Prozentwert erwartet.Mittel- bis langfristig stimmen die Perspektiven beim Chip-Hersteller, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2020)Mit Material von dpa-AFX