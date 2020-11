Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,96 EUR +1,22% (09.11.2020, 09:20)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

27,14 EUR +2,76% (09.11.2020, 09:05)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.11.2020/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits mehrfach in Aussicht gestellt: Infineon blicke auf ein den Umständen entsprechend gutes Geschäftsjahr 2019/20 zurück. Der Ausblick mache Lust auf mehr. Vorstand Reinhard Ploss sehe den Konzern bestens aufgestellt, um im neuen Fiskaljahr bei Umsatz und Gewinn wieder zu wachsen."Infineon hat ein außergewöhnliches und schwieriges Geschäftsjahr mit einem sehr ordentlichen vierten Quartal erfolgreich abgeschlossen", so Vorstand Reinhard Ploss. "Wir haben bewiesen, dass unser Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell hat und sich auch in unsicheren Zeiten stetig weiterentwickelt."Der Chiphersteller habe im vierten Geschäftsquartal trotz eines von der Coronakrise geprägten Umfelds von einer Erholung im Autogeschäft profitiert. Im Zeitraum von Juli bis September habe der Halbleiterspezialist seinen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 15 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten getroffen. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) habe gegenüber dem Vorquartal mit 379 Millionen Euro um fast drei Viertel zugelegt und damit die durchschnittlichen Erwartungen der Marktexperten übertroffen. Der Konzernüberschuss habe bei 109 Millionen Euro gelegen, nach minus 128 Millionen Euro ein Quartal zuvor. In das Zahlenwerk sei auch der in diesem April übernommene US-Konkurrent Cypress Semiconductor für das gesamte Quartal mit eingegangen.Im gesamten Geschäftsjahr 2019/20 habe Infineon die Erlöse im kombinierten Unternehmen mit Cypress um rund 7 Prozent auf 8,57 Milliarden Euro steigern können. Das operative Ergebnis habe dagegen um rund elf Prozent auf 1,17 Milliarden Euro abgenommen."Einige unserer Zielmärkte, insbesondere der Automarkt, haben sich seit Sommer besser als erwartet erholt. Hinzu kommt der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität, insbesondere in Europa", führe der Konzernchef aus. "Andere Märkte zeigen Schwäche, zum Beispiel Zugantriebe oder hoheitliche Dokumente, oder sind noch ein gutes Stück weit von einer Erholung entfernt wie etwa die Fabrikautomatisierung."Für das typischerweise schwächere erste Geschäftsquartal gehe der Chiphersteller von einem Umsatz zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro aus. Im gesamten Geschäftsjahr 2020/21 erwarte Infineon bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz von etwa 10,5 Milliarden Euro plus oder minus fünf Prozent. Darin enthalten sei die erstmalig erfolgende Konsolidierung von Cypress Semiconductor für ein gesamtes Geschäftsjahr. Gegenüber dem Umsatz im Geschäftsjahr 2020 betrage der Umsatzanstieg im Mittelpunkt der Umsatzspanne etwa zwei Milliarden Euro. Zu diesem Umsatzanstieg werde das Automotive-Segment ATV etwas mehr als die Hälfte beitragen. Im Mittelpunkt der Umsatzprognose werde die Segmentergebnis-Marge etwa 16,5 Prozent betragen.Zahlen und Ausblick würden insgesamt passen. Im freundlichen Marktumfeld sollten die Bullen bei der Infineon-Aktie das Kommando übernehmen. Halte die positive Stimmung an, dann könnte das Mehrjahreshoch bei 28,33 Euro schnell wieder in den Fokus rücken.Anleger sollten sich dabei aber auf einen anhaltend volatilen Kursverlauf einstellen. Analysten dürften ihre im Vorfeld meist erhöhten Ziele mindestens bestätigen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)