Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,576 EUR -3,85% (31.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,688 EUR +1,48% (03.02.2020, 08:40)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Samuel Kolbeck vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Schon im Herbst letzten Jahres habe die EU dem deutschen Halbleiter-Konzern grünes Licht für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor gegeben. Die Freigaben aus den USA und aus China würden aber noch auf sich warten lassen. Allgemein erwarte Infineon ein schwaches nächstes Halbjahr. Am kommenden Mittwoch (5. Februar) stehe die Veröffentlichung der Quartalszahlen an.Die Zahlen am Mittwoch würden den Weg weisen. "Der Aktionär" erwarte, dass die Prognosen für das erste Quartal erfüllt worden seien. Zudem dürfte Konzernchef Reinhard Ploss die Prognose für das Gesamtjahr bestätigen, dabei jedoch auf das weiter angespannte und von vielen Unsicherheiten geprägte Marktumfeld hinweisen, so Samuel Kolbeck vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: