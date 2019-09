Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,286 EUR +0,38% (18.09.2019, 09:17)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,174 EUR -0,10% (18.09.2019, 09:0529)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien intakt und die langfristige Wachstumsperspektive sei weiterhin gut. Am Ende hänge vieles von der Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China ab, der mehr und mehr zu einem Belastungsfaktor für die Weltwirtschaft werde.Die Investoren würdeen nun mit Spannung auf den Zinsentscheid am Abend (20 Uhr MESZ) und Aussagen zur weiteren Geldpolitik warten. Finde FED-Chef Jerome Powell einen Weg, mit seinen Aussagen zur künftigen Zinspolitik Trump und die Investoren zu überzeugen, dann dürften die Indices an der Wall Street und in Deutschland wieder deutlich Boden gut machen.In diesem Umfeld dürfte dann auch die Infineon-Aktie wieder zulegen. Aktuell habe der Kurs im Bereich des Verlaufshochs aus dem Juli um 18 Euro eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Könne sich die Aktie im Anschluss von dieser Hürde lösen, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung 21,50 Euro geebnet. Danach könnte die Aktie wieder Kurs auf die alten Hochs bei 25 Euro nehmen. Schicke Powell die Märkte dagegen wieder auf Talfahrt, drohe bei Infineon ein Rücksetzer. Die zuletzt überwundenen horizontalen Widerstände im Bereich von 16,50/16,80 Euro und 14,90 Euro würden dann als erste Unterstützungszonen dienen.Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Wer auf der sicheren Seite stehen wolle, warte zunächst den Zinsentscheid und die entsprechende Kursraktion ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: