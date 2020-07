Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,905 EUR -2,36% (16.07.2020, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,91 EUR -2,41% (16.07.2020, 10:45)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe in den letzten Wochen deutlich Boden gut machen können. Nun werde es spannend. Anfang August präsentiere der heimische Chipriese frische Quartalszahlen. Dann werde sich zeigen, ob die Aufwärtsbewegung weiter gehe."Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind beispiellos und die Halbleiterbranche spürt sie deutlich", habe Vorstand Reinhard Ploss Anfang Mai bei der Vorlage der Zahlen für das am 31. März abgelaufene zweite Quartal 2020 gesagt. "Auch Infineon ist nicht immun gegen den massiven Rückgang der Weltwirtschaft."Der Konzern sehe sich aber als krisenerprobt und habe zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um die Auswirkungen der Pandemie abzufedern. "Auch in schwierigen Zeiten entwickelt sich unser Unternehmen weiter. Mit der erfolgreichen Übernahme von Cypress machen wir einen großen Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie, die reale mit der digitalen Welt zu verbinden." Cypress werde mit Wirkung vom 16. April 2020 konsolidiert und innerhalb des verbleibenden Geschäftsjahres 2020 voraussichtlich ein Umsatzvolumen von rund 0,8 Milliarden Euro generieren,Das Fazit habe Bestand: Die mittel- und langfristigen Aussichten für Infineon seien unverändert gut. Kurzfristig dürften Neuigkeiten rund um das Coronavirus, frische Konjunkturzahlen, Analystenstimmen, Zahlen der Wettbewerber und bald auch die eigenen Zahlen die Kursentwicklung der Aktie beeinflussen.Anleger sollten sich daher auf ein Wechselspiel von Bulle und Bär einstellen - mit der bereits angesprochenen positiven Grundtendenz, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link