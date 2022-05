Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.25 Analysten würden bei der Infineon-Aktie derzeit zum Kauf raten. Drei Experten stünden dem Titel neutral gegenüber. Mit Janardan Menon von Jefferies gebe es nur einen Strategen, der zum Verkauf der Papiere rate. Sein Ziel laute 23 Euro. Dennoch hänge die Aktie seit Wochen in ihrer Seitwärts-Range fest. Wann platze der Knoten?Die jüngsten Zahlen und der Ausblick von Vorstand Jochen Hanebeck würden zeigen: Die Geschäfte könnten kaum besser laufen. Der Auftragsbestand von weit über 30 Milliarden Euro entspreche dem Umsatzvolumen von mehr als zwei Geschäftsjahren.Vor allem der Megatrend Elektromobilität sorge für eine steigende Nachfrage. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, sogenannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten - also für mehr Reichweite der E-Autos. Nach der Cypress-Übernahme sei der DAX -Konzern hier weltweit führend, baue seine Kapazitäten wie zuletzt in Villach aber weiter aus.Die Sorge der Investoren: In den Orderbüchern würden viele Doppelbestellungen der Kunden schlummern, die sich auf diesem Weg zumindest ein paar der begehrten Halbleiter sichern möchten. Sobald wieder ausreichend Chips zur Verfügung stünden, würden viele dieser Aufträge storniert und der scheinbare Nachfragehype wäre vorüber - der vielzitierte Zyklus also beendet.Das Fazit habe Bestand: Anleger mit Weitblick sollten sich von der jüngsten (Kurs-)Entwicklung nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wer kurzfristiger unterwegs ist, greift nach dem Sprung über die obere Begrenzung der Seitwärts-Range mit Kursziel 33 Euro zu, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 27.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von "Der Aktionär".